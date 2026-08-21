Jennifer Aniston e quei look del 2001 che copieremmo ancora oggi

IPA Jennifer Aniston, 10 look indimenticabili (e super glamour) della diva di Hollywood

Nel 2001 Jennifer Aniston aveva già risolto molti dei dilemmi del guardaroba di oggi. Un paio di jeans dritti, una giacca in suede marrone, una borsa capiente, qualche buon basic nero e una palette neutra: riguardando i suoi look di allora, la cosa sorprendente è quanto poco ci sarebbe da cambiare. Il suo guardaroba di allora sembra avere attraversato gli anni senza perdere freschezza, dimostrando quanto alcuni look vintage possano essere molto più contemporanei di tante tendenze nate per durare una stagione.

Jennifer Aniston, il look del 2001 con suede e jeans che funziona ancora

Tra le immagini più interessanti di Jennifer Aniston nel 2001 c’è un outfit che potrebbe tranquillamente comparire oggi in una selezione dedicata ai capi indispensabili dell’autunno. L’attrice indossa un cappotto leggero in suede marrone, lungo poco sopra il ginocchio e dalla costruzione piuttosto lineare, lasciato aperto sopra una maglia bianca essenziale.

A completare il look ci sono jeans blu dal taglio dritto e leggermente cropped, una grande borsa marrone portata sulla spalla e una maxi sciarpa verde salvia avvolta morbidamente intorno al collo. Ai piedi, stivaletti dalla stampa effetto pitone aggiungono quel dettaglio meno prevedibile che impedisce all’insieme di diventare troppo semplice.

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È proprio la combinazione a renderlo così attuale. Il suede torna puntualmente con l’arrivo della stagione fredda, il denim straight leg continua a essere una delle alternative più facili ai modelli skinny e la borsa capiente ha ormai riconquistato spazio dopo stagioni dominate da micro bag poco compatibili con la vita vera. Persino la palette sembra uscita da un guardaroba contemporaneo: marrone cioccolato, verde polveroso, bianco e denim.

Il total beige di Jennifer Aniston anticipava il minimalismo di oggi

Un’altra fotografia racconta una Jennifer Aniston completamente diversa, ma ugualmente attuale. Sul red carpet sceglie una palette quasi monocromatica giocata sui toni del panna, del burro e del beige.

Il look parte da pantaloni chiari dal taglio asciutto ma non aderente, abbinati a un semplice top coordinato e a un soprabito lungo in pelle color crema. La silhouette è pulita, priva di volumi esasperati e costruita sulla sovrapposizione di tonalità molto vicine tra loro. Una piccola borsa portata sulla spalla e sandali chiari con sottili listini completano l’insieme.

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Oggi probabilmente lo chiameremmo quiet luxury, minimalismo anni Novanta o tonal dressing. Nel 2001 Jennifer Aniston lo indossava semplicemente.

Jennifer e Brad Pitt, il look nero che sembra uscito dallo street style di oggi

Poi c’è il nero. Jennifer Aniston lo ha sempre indossato con una naturalezza particolare, soprattutto quando la costruzione dell’outfit rimane essenziale.

In una delle immagini del periodo appare sul red carpet accanto a Brad Pitt con un top nero aderente e senza maniche, lasciato leggermente sollevato sopra la vita, abbinato a una gonna midi dalla linea morbida e irregolare. Ai piedi, décolleté nere appuntite; in mano, una piccola borsa scura.

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Separati, sono tutti capi estremamente semplici. Insieme costruiscono però una silhouette che parla sorprendentemente bene il linguaggio della moda contemporanea: vita scoperta senza esasperazioni, gonna fluida portata con un top minimale, scarpa affilata e accessori ridotti all’essenziale.

La gonna midi nera è tornata stabilmente nei guardaroba, il tank top è ormai un fondamentale e le décolleté appuntite non hanno mai realmente abbandonato la moda. Cambiano i nomi delle tendenze, ma la formula rimane praticamente identica.

Perché i look vintage di Jennifer Aniston sembrano ancora così moderni

Guardando insieme queste immagini, emerge un elemento piuttosto chiaro: Jennifer Aniston nel 2001 non inseguiva necessariamente la tendenza del momento. Il suo stile funzionava attraverso capi riconoscibili e facili da combinare, scelti spesso in colori neutri e costruiti intorno a silhouette relativamente semplici.

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Jeans dritti, giacche in pelle o suede, pantaloni chiari, top neri, gonne midi, soprabiti lineari. Sono gli stessi elementi che continuiamo a ritrovare nelle collezioni e nei guardaroba stagione dopo stagione.

Certo, qualche dettaglio tradisce l’epoca. I piccoli occhiali dalla montatura sottile, alcune lunghezze dei pantaloni, le borse da portare strette sotto il braccio e quella predilezione per le punte affilate hanno tutto il sapore dei primi Duemila. Ma è proprio qui che il revival Y2K complica le cose: molti di quei dettagli sono tornati.