Gwyneth Paltrow che ripercorre i suoi outfit 90’s più iconici su TikTok è l’ispirazione che stavi aspettando

Pantaloni in pelle, maxi cardigan e abiti da red carpet: tutti i segreti di un guardaroba minimalista che funziona perfettamente ancora oggi.

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

4 min di lettura

Gwyneth Paltrow che ripercorre i suoi outfit 90’s più iconici su TikTok è l’ispirazione che stavi aspettando
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Gwyneth Paltrow ripercorre i suoi outfit 90's più iconici

Se c’è un’estetica che continuiamo disperatamente a voler replicare stagione dopo stagione, è il minimalismo anni ’90. E se c’è una reference assoluta quando si parla di questo stile, quella è senza dubbio Gwyneth Paltrow. Nel suo recente video su TikTok, Confronted by my 90’s outfits, l’attrice ha deciso di commentare con i suoi follower alcune foto scattate in quegli anni, regalandoci quella che a tutti gli effetti è una masterclass di stile e coolness.


Nel video, Gwyneth sfoglia vecchie paparazzate di street style newyorkese e scatti patinati di première hollywoodiane. Non si limita a guardare: commenta, analizza le vibes di quegli anni e ci racconta come viveva la moda, svelandoci come abbinava i suoi capi preferiti e come questi fossero profondamente legati a ritmi e capitoli diversi della sua vita. E non vi sorprenderà notare come quegli outfit risultino ancora super cool, tanto che potrebbero essere stati scattati ieri.

Il pantalone più utilizzato dal suo armadio è in pelle ed è super versatile

Tra un aneddoto e l’altro, emerge la vera essenza del suo guardaroba dell’epoca, fortemente dominato da un nome: Calvin Klein. Un esempio su tutti è l’abbinamento iper-chic composto da un maglione a collo alto dal fit essenziale e un paio di pantaloni in pelle nera firmati proprio CK. Un’uniforme metropolitana che la stessa attrice ammette di aver sfruttato all’inverosimile, a giudicare dall’infinità di foto che la ritraggono con quel look. Tutto sta nel fit e nella qualità dei materiali: un capo da aggiungere subito all’armadio, anche in una versione decisamente più low cost.

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L’abito nero halter della première di “Emma” è ancora un’eredità di famiglia

Passando all’abbigliamento da sera, il video ci regala un momento di pura nostalgia (e circolarità fashion) quando spunta l’abito nero indossato per la première del film Emma.

Una silhouette talmente pulita, iconica e timeless che, come racconta lei stessa con un pizzico di orgoglio, è stata recentemente ripescata dal guardaroba e indossata da sua figlia Apple, a dimostrazione che il vero lusso silenzioso non ha data di scadenza. Il bello è che puoi trovare facilmente una versione low cost ma altrettanto timeless!

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Il cardigan in lana come soprabito è l'”airport look” da copiare subito

Ma è nel daywear che la Paltrow dava – e dà tuttora – le migliori lezioni di styling. Molto prima che l'”airport look” diventasse una categoria a sé stante su Instagram, lei dettava legge ai terminal con mise effortless ma studiatissime, come quel favoloso look da viaggio in cui un lunghissimo e pesante cardigan in lana veniva elevato a vero e proprio capospalla. Potrebbe diventare la tua prossima uniforme autunnale.

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Blazer sfiancato in pelle nero come nuovo (ma vecchio) passe-partout

E poi c’è il pezzo che oggi farebbe gola a qualsiasi fashion insider: un blazer in pelle sfiancato, anch’esso un capolavoro targato Calvin Klein. Rivedendolo, la stessa Gwyneth si lascia andare a un vero e proprio rimpianto, confessando quanto vorrebbe averlo ancora nell’armadio e pentendosi di non averlo conservato, vista la sua linea incredibilmente attuale.

Se ancora n on hai questo capo nell’armadio, puoi rimediare facilmente anche a piccolo budget.

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Gonna lunga e Adidas Samba, come fosse ieri

A chiudere questa carrellata di it-pieces, una combinazione che sembra uscita direttamente dai feed di oggi: gonne lunghe e fluide sdrammatizzate dalle immancabili Adidas Samba, una combo comoda, urban e assolutamente perfetta. Inutile dire che diventeranno le tue scarpe preferite sotto ogni outfit autunnale, senza rinunciare alla comodità.

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Riguardare questi outfit ci fa capire perché funzionino ancora così bene: silhouette pulite, assenza di loghi urlati, capi basic di altissima qualità e quell’attitudine less is more che non stanca mai. Oggi come allora, Gwyneth Paltrow si riconferma l’icona suprema: la rappresentante perfetta di uno stile minimalista, ma innegabilmente e irrimediabilmente cool.

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