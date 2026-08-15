Le celebs hanno deciso di sfidare il caldo con look total black, la loro e la nostra nuova divisa dell’estate

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Anne Hathaway sfoggia un bellissimo look total black

Dimentica i colori pastello, quelli vitaminici e o il bianco, insomma dimentica qualsiasi colore ti venga in mente perché questa estate a tenere banco è il nero. A dispetto del fatto che questa nuance attragga più calore dal sole rispetto a qualsiasi altra tonalità, le celebs hanno deciso di indossarla. Non stiamo parlando di inserire un capo qui e là, ma di un intero outfit total black senza dimenticare gli accessori ovviamente.

Se sei ancora titubante su questa scelta devi sapere che a sfidare il caldo con completi neri sono state molte celebs, ma a colpirci è stato il look di tre star che possiamo definire regine della moda: Anne Hathaway, Charli XCX e Kristen Stewart. Ovviamente lo hanno interpretato condendolo con tutta la loro personalità, possiamo farlo anche noi con una versione low cost.

Il look premaman di Anne Hathaway è cool

L’abbiamo vista recentemente prima nei panni modaioli di Andy Sachs e poi in quelli leggendari di Penelope. Anne Hathaway, incinta del suo terzo figlio ha messo un po’ dei suoi personaggi nel look total black sfoggiato durante il programma Jimmy Kimmel Live!

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L’attrice si è presentata con top con volant lungo dietro e corto avanti e reso ancora più bello dall’apertura sul davanti che metteva in evidenza il pancione. Per rendere il look ancora più svolazzante la 43enne ha scelto un pantalone a gamba larga in tessuto morbido e dal taglio sartoriale. A chiudere il tutto ci hanno pensato un paio di décolleté nere open toe e occhiali da sole ovali neri oversize.

Il look di Anne Hathaway low cost

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CHUNNUAN Décolleté nere open toe

Charli XCX e lo stile indie-rock

La cantante Charli XCX ci ha abituato a look eccentrici e coloratissimi, quindi la scelta di rivolgersi verso il total black ha stupito molti dei suoi fan che però non hanno perso tempo per prendere appunti. Perché sarà pure un look più sobrio, ma l’artista ha inserito la sua cifra stilistica che l’ha portata a “rubare” dal guardaroba indie-rock in voga nel primo decennio degli anni 2000 a cominciare proprio dalla maglia.

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La t-shirt monospalla, tanto in voga in quel decennio, ha un taglio slim super fasciante e viene elevata dal collo asimmetrico che le dona movimento. Per affrontare il caldo di Los Angeles ha scelto di indossare un paio di shorts a vita alta completati da bottoni a contrasto e risvolto. Infine anche lei ha scelto i tacchi alti, ma a differenza di Anne Hathaway per rimanere nel solco degli anni 2000 le mules di vernice. A completare il look è arrivata la shopper rettangolare in pelle trapuntata, oltre a un paio di occhiali a mascherina: tutto rigorosamente nero.

Il look urban di Charli XCX

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Il total black di Kristen Stewart è rock

Che sia sul tappeto rosso o lontana dallo stesso, Kristen Stewart ha voluto adottare uno stile eclettico, al punto da diventare quasi la sua uniforme. Tra le strade di New York l’attrice ha dimostrato come lo stile rock ormai le calzi a pennello soprattutto nella versione total black.

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Anche l’interprete di Bella Swan nella saga di Twilight ha scelto di indossare un paio di shorts dal taglio sartoriale per affrontare le alte temperature. A renderli meno formali ci ha pensato una t-shirt over con maxi scritta bianca a contrasto “LA All Day” (unica concessione al total black) che spuntava da un blazer con maniche arrotolate e fodera gessata. Il tocco finale del contrasto tra capi sartoriali e sportivi è stato assicurato dalle immancabili sneakers e dai calzini neri alti.

I capi preferiti di Kristen Stewart

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