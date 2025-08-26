L’outfit total black visto ad Anne Hathaway è l’unica cosa che vogliamo indossare questo autunno

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Gli scatti dal set del sequel del film cult del 2006 continuano a deliziare i fan del film con i look paparazzati in anteprima dei protagonisti 20 anni dopo. Recentemente la protagonista de Il diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway nei panni di Andy Sachs, ha catturato tutti gli sguardi con un look total black, tra il sexy e il funereo. L’attrice indossava un abito lungo con dettagli in rete trasparente, un cappotto leggero che sfiorava il pavimento e tacchi a spillo vertiginosi che ne slanciavano la figura. Gli occhiali da sole oscuranti le nascondevano il volto, mentre la borsa ultra chic detta già tendenza per la stagione autunno inverno 2025. Un ensemble elegante e audace, capace di trasformare una semplice passeggiata sul set in un vero momento da passerella.

Ma non è necessario spendere una fortuna per ottenere un look di classe come la nostra amata Andrea, basta solo aguzzare la vista nel pret-a-porter e prestare attenzione ai dettagli.

Borsa a trapezio a mano, must have dell’autunno

Se c’è un pezzo da copiare ora prima che diventi introvabile, non c’è dubbio: si tratta della borsa “east-west shoulder bag” – un modello baguette orizzontale, trendy e raffinato, già pronta a trovare il suo posto nel tuo guardaroba autunnale. Le borse trapezio si declinano in molteplici stilemi: classiche, mini, grandi, convertibili e in stile tote, adatte ad ogni occasione. Sceglila per valorizzare i tuoi look con classe e coolness da vendere.

Occhiali neri extra large

Anne Hathaway non è nuova a scelte di stile audaci, e i suoi occhiali da sole neri – in particolare i modelli over-size – sono diventati un vero e proprio tratto distintivo della sua eleganza discreta.

Negli ultimi scatti dal set, ha scelto un paio di occhiali da sole oversize firmati Oliver Goldsmith. Il risultato? Un’aria misteriosa e autoritaria, che richiama atmosfere alla Catwoman o Ocean’s 8. Un accessorio che rafforza l’ipotesi di un contesto solenne, come una scena d’addio o di lutto. Il brand Oliver Goldsmith è celebre da decenni per i suoi design iconici — fu lui, ad esempio, a creare i famosi occhiali indossati da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany; certo, non sorprende che Hathaway scelga modelli di tale pedigree per esaltare stile e presenza. Se stai pensando a un dupe di questo modello in versione low cost, ecco due proposte assolutamente perfette.



Abito lungo nero perfetto ha dettagli pin-tucks

In questi scatti, Anne Hathaway veste un abito nero Khaite caratterizzato da pin-tucks in vita, un corpetto illusion con collo alto e uno scollo profondo che emerge da sotto la trasparenza. Il tessuto cade fluido, con pieghe eleganti che valorizzano la silhouette senza sacrificare un senso di leggerezza e movenza.

Se anche tu vuoi ricreare questa allure da donna misteriosa, elegante e sensuale (senza esagerazioni), ecco l’alternativa perfetta. Ringraziateci dopo!

Spolverino nero lungo per un tocco di eleganza da vendere

Cosa rende questo abito davvero elegante, sexy e chic allo stesso tempo? Un capo must have di ogni guardaroba che si rispetti: il capospalla nero lungo, anzi, lunghissimo. In questo contesto, è perfetto per aggiungere un tocco austero e stiloso in un solo gesto. Il suo impatto visivo è sofisticato, immediatamente riconoscibile e perfettamente in sintonia con il mood del personaggio.

