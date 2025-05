Il profumo da indossare ora era il preferito di Audrey Hepburn. Ed è un coccola per corpo, mente e cuore

Fonte: GettyImages Il profumo di Audrey Hepburn elegante e raffinato solo su Amazon

Nel mondo delle fragranze, poche possono vantare la storia, la raffinatezza e la longevità dell’Acqua di Colonia 4711® Originale. Nata a Colonia, in Germania, oltre due secoli fa, questa eau de cologne è diventata un simbolo di freschezza e stile, conquistando generazioni di appassionati, tra cui anche la leggendaria Audrey Hepburn.

Una storia che profuma di tradizione

La storia di 4711® inizia nel 1792, quando Wilhelm Mülhens riceve una formula segreta come dono di nozze da un monaco cartusiano. Da quel momento, prende vita una fragranza che avrebbe segnato la storia della profumeria europea. Il numero “4711” deriva dall’indirizzo storico dell’azienda, in Glockengasse, a Colonia, attribuito durante l’occupazione napoleonica.

Muelhens non creò soltanto una miscela di fragranze: diede vita a un profumo completamente nuovo che avrebbe conquistato il mondo, ottenendo riconoscimenti internazionali, dalle esposizioni universali di Melbourne a Filadelfia. L’acqua profumata di 4711 divenne presto simbolo di benessere, celebrata per i suoi effetti rivitalizzanti sul corpo, sulla mente e sull’anima.

L’Acqua di Colonia 4711 si distingue per la sua composizione leggera e rinfrescante, un mix agrumato e aromatico di limone, bergamotto, arancia, lavanda, rosmarino e neroli, capace di stimolare i sensi e donare benessere, come previsto originariamente dalla filosofia aromaterapica.

Il tocco di Audrey Hepburn

A differenza di molte celebrità del suo tempo, Hepburn non amava profumi invadenti. Infatti, è noto che Audrey Hepburn, icona di grazia e femminilità, prediligeva fragranze discrete e raffinate, in perfetta sintonia con il suo stile sobrio ed elegante. Tra i suoi profumi preferiti, l’Acqua di Colonia 4711® occupava un posto speciale: la sua freschezza pulita e la sua composizione sobria ben si accordavano con la personalità riservata e sofisticata dell’attrice.

Infatti, sceglieva fragranze che non invadessero lo spazio, ma lo accarezzassero con discrezione — esattamente come fa 4711. La sua scelta per una colonia così “semplice” e autentica come la 4711 dimostra come il vero lusso non stia nell’opulenza, ma nella qualità e nell’equilibrio.

Eleganza quotidiana

Oggi, l’Acqua di Colonia 4711® continua a essere apprezzata da chi cerca un profumo fresco, non invadente e profondamente legato alla tradizione europea. È ideale per ogni occasione: una spruzzata al mattino per iniziare la giornata con energia o un gesto di freschezza durante un pomeriggio estivo.

Il suo flacone in vetro con etichetta barocca e tappo dorato è rimasto praticamente invariato nei secoli, diventando esso stesso un’icona di design e riconoscibilità.

L’Acqua di Colonia 4711® Originale non è soltanto una fragranza: è un frammento di storia, un richiamo all’eleganza autentica e a uno stile di vita discreto ma raffinato. Se è riuscita a conquistare una donna come Audrey Hepburn, è perché in quel flacone si cela un equilibrio raro: semplicità, bellezza e atemporalità.

