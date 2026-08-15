Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La coda di cavallo diventa elegante con un semplice elastico

La coda di cavallo non è una semplice acconciatura che realizziamo di corsa senza prestare particolare attenzione, è molto di più. Ci salva in moltissime occasioni: è la scelta furba che utilizziamo quando i capelli non sono perfettamente puliti, ma anche la pettinatura che ci permette di stare fresche e in ordine nelle giornate più afose. Altro dettaglio da non tralasciare è che la coda di cavallo è l’acconciatura versatile che sa diventare elegante con l’aggiunta di un semplice (ma neanche tanto) fermaglio.

Pronto all’occorrenza a dare personalità anche alla più semplice delle code di cavallo, ha deciso di liberarsi dello stile minimalista per abbracciare design e forme sofisticate che lo trasformano da accessorio basic a fermaglio chic. Un accessorio che è in grado di elevare qualsiasi tipologia di coda, basta scegliere quello che rispecchia la tua personalità.

Gli scrunchie continuano a essere i preferiti

Sono arrivati direttamente dagli anni ’80 alcune stagioni fa e rimangono saldamente ancorati ai nostri capelli. Gli scrunchie sono gli elastici ricoperti di tessuto coloratissimi o a stampa che hanno cinto le code di cavallo di molte di noi. Rispetto a quelli del passato, questi fermagli hanno voluto liberarsi dell’estetica pop per orientarsi verso uno stile molto più raffinato, con l’intenzione di rendere la coda di cavallo la soluzione elegante per eccellenza.

Ora si vestono di materiali voluttuosi come il velluto e la seta che hanno come vantaggio quello di proteggere i capelli da danni o rotture. Un cambio di rotta c’è stato anche nella scelta delle nuance: beige, rosa e neri sono andati a sostituire radicalmente quelli a stampa super colorati, che ora troviamo al massimo nella versione ton sur ton.

Ma la vera rottura rispetto al passato è che molti degli scrunchie sono più piccoli, diventando meno visibili, ma molto più eleganti: insomma perfetti se vuoi realizzare una coda sporty chic.

GWEOR Scrunchies per capelli in seta

Townssilk Scrunchies fini

Michooyel Scrunchies color pastello

Il pony cuff è l’accessorio per capelli che diventerà virale

Dopo gli scrunchie c’è un altro accessorio per la coda di cavallo pronto a diventare virale: il pony cuff. Quello che nella pratica è un elastico rivestito da una “lastra” di metallo dorata e argentata è quanto di più lussuoso possa esserci per elevare la coda di cavallo e renderla super elegante.

A prescindere dal rivestimento in oro o argento, puoi scegliere tra una texture della placca liscia, bombata, martellata o extra lucida. In ogni caso la coda avrà un aspetto scultoreo, ancora di più se decidi di arricchire la classica coda di cavallo con le bubble pony tail e farla diventare la protagonista del tuo look.

JYNVO Elastici dorati

Aohyue Elastici in metallo

YUBBYSTU Elastici argentati

Gli elastici gioiello donano luce alla coda

Se il pony cuff ti sembrava una soluzione lussuosa, a rendere la coda di cavallo ancora più sfarzosa ed elegante ci pensano gli elastici gioiello. Proprio come abbiamo visto con gli scrunchie e lo stesso pony cuff questi risultano glam a cominciare proprio dalla scelta delle tonalità. L’oro e l’argento vengono affiancati dal bronzo o dal rame. A dare luce ai capelli sono le pietre preziose, le perle e gli strass che li rivestono, l’ideale per far sì che la coda sia una vera e propria acconciatura da cerimonia.

MNYXIS Elastici con brillantini

Bangbobi Elastici con cristalli

WERIGONI Elastici con strass

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