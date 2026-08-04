Ariana Grande, quanto è alta: il segreto della coda di cavallo a cui non rinuncia (quasi) mai

Quanto è alta Ariana Grande e perché non rinuncia (quasi) mai alla sua coda di cavallo. Il segreto dietro l'acconciatura più iconica della popstar

IPA Ariana Grande

Tra le popstar più amate della sua generazione, quello di Ariana Grande è un nome che si è imposto in diversi ambiti: nella musica, a teatro, nei cinema. Da sempre un’ispirazione per i giovani, negli anni ha lanciato tantissime tendenze, proprio come quella della coda di cavallo alta. Per anni, questo tratto distintivo non l’ha mai lasciata. Maturando, però, ha scelto di variare l’hair look, senza però tradire quello stile che l’ha consacrata tra le star del nostro tempo.

Ariana Grande, quanto è alta

Ariana Grande è alta circa 153 centimetri, ma nessuno ci fa mai caso. I genitori hanno anche origini italiane, e la popstar è nata in Florida; un talento immenso, il suo, che l’ha resa grande sul palco, tanto da collezionare un successo dopo l’altro. Nel 2026, tuttavia, ha scelto di annunciare il ritiro momentaneo dalle scene, una scelta maturata nel tempo (e che è arrivata dopo numerose polemiche in merito al suo dimagrimento).

Dopo aver annunciato il ritiro, in occasione del concerto di Chicago agli inizi di agosto 2026, ha voluto fare chiarezza con i suoi fan in merito alla decisione, ovvero quella di fermarsi una volta concluso il suo tour. Come ha tenuto a precisare lei stessa, l’allontanamento non è affatto una reazione impulsiva (quindi non sarebbe legato alle polemiche sul suo peso), bensì una scelta ponderata e maturata con serenità già da tempo. “Non importa quali rumori ci siano là fuori, niente potrà distorcere la mia realtà o essere più reale per me… di questo amore che condividiamo”.

Il segreto di stile di Ariana Grande

Se dovessimo descrivere Ariana Grande con pochi tratti, basterebbero due informazioni: gli occhi da cerbiatta e, ovviamente, l’inconfondibile coda di cavallo alta. È diventata talmente iconica che, nelle occasioni in cui la cantante ha scelto di cambiare look, i fan inizialmente hanno faticato quasi a riconoscerla. Un’acconciatura che è ormai parte della sua identità, tanto sui palchi quanto nei videoclip e sui red carpet.

Ma perché è diventata il suo marchio di fabbrica? Prima di diventare la popstar che tutti amano, Ariana interpretava Cat Valentine, con una lunga chioma rossa. Proprio quel ruolo, però, le è costato caro: per mantenere quel colore acceso era costretta a decolorare e tingere i capelli in continuazione, un trattamento aggressivo che, con il tempo, li ha danneggiati profondamente.

Per proteggere i capelli naturali, ormai fragili e rovinati, ha iniziato a raccoglierli in quella coda alta, ricorrendo alle extension per ottenere l’effetto voluminoso e lunghissimo che tutti conosciamo. Una scelta nata quindi da un’esigenza pratica, quasi obbligata, che si è però trasformata negli anni in un vero e proprio simbolo.

Oggi la coda di cavallo non è più la sua acconciatura di punta come un tempo. Negli ultimi anni ha iniziato a variare, alternandola sempre più spesso a raccolti eleganti come lo chignon, complici anche i nuovi ruoli e le diverse fasi della sua carriera. Segno di una maturità artistica e personale che si riflette anche nelle piccole scelte di stile, senza però cancellare del tutto quel dettaglio a cui resta, in fondo, affezionata.