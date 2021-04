Canzone Segreta, Serena Rossi riceve una sorpresa incredibile

editato in: da

Serena Rossi, i suoi look più belli da Sanremo a Canzone Segreta

Buona musica, grandi emozioni e tante sorprese: sono questi gli ingredienti principali di Canzone Segreta, il nuovo show condotto da Serena Rossi. Nel corso dell’ultimo appuntamento, tanti ospiti strepitosi si sono susseguiti sul palco, sedendosi sull’ormai famosa sedia bianca per lasciarsi travolgere dalla commozione.

Serena si è riconfermata ancora una volta quella talentuosa conduttrice che avevamo scoperto solo qualche settimana fa, al timone di una trasmissione tutta nuova. Canzone Segreta è un format davvero sorprendente nella sua semplicità, e ogni volta conquista il pubblico con i suoi ospiti: la puntata di venerdì 9 aprile ha accolto in studio Belen Rodriguez, Marco Bocci, Orietta Berti, Ornella Muti, Alessio Boni ed Eleonora Daniele.

Per l’occasione, Serena Rossi ha sfoggiato uno splendido abito nero da sera con ampio scollo a cuore, optando per un make up dalle tonalità scure e un’acconciatura leggermente mossa che le dona davvero tanto. La conduttrice ha subito dato il via alla serata, facendo entrare Belen: la showgirl argentina, prima di accomodarsi sulla poltroncina bianca a centro studio, ha voluto raccontare qualcosa in più sulla sua seconda gravidanza.

La Rodriguez ha sorpreso Serena Rossi presentandosi sul palco con un bellissimo vestitino nero che evidenziava il pancino e un paio di tacchi vertiginosi: “Sono ancora al sesto mese, ma con Santiago ho fatto una diretta quando mancavano 20 giorni al parto, e i tacchi erano ancora più alti”. E proprio sul suo primogenito, ha rivelato: “Pensavo fosse geloso, quindi ho pazientato un po’ per raccontarglielo, però poi è stato felicissimo”. Inoltre, la showgirl ha confessato un dettaglio tenerissimo: è stato Santiago a scegliere il nome della sorellina (“Marì l’ho aggiunto io, perché volevo un nome fiabesco” – ha concluso Belen).

Per lei, l’emozione è stata incredibile. Dapprima Syria si è esibita in un travolgente tango argentino, che ha visto protagonisti i suoi fratelli Cecilia e Jeremias e papà Gustavo. Poi sul palco è salita Laura Chiatti per intonare la canzone segreta di Belen, Una lunga storia d’amore. E la showgirl non ha potuto trattenere le lacrime, per la commozione e per la felicità. “Ho una famiglia bellissima, tanti amici che non smettono mai di dare amore, grazie a loro non mi sono mai sentita sola” – ha ammesso la Rodriguez dopo questa toccante sorpresa.

Ma la splendida argentina non è stata l’unica a rimanere a bocca aperta, nel corso della serata. Del tutto inaspettatamente, Serena Rossi ha ricevuto un’emozione bellissima: questa volta è stato il suo turno di sedersi sulla poltrona bianca, vedendo sfilare davanti ai suoi occhi le immagini dell’infanzia. Sua sorella e i suoi genitori sono saliti sul palco, mentre Tosca ha intonato Io che amo solo te, la canzone segreta di Serena. E alla fine è entrato Davide Devenuto, il suo compagno: la conduttrice si è letteralmente tuffata tra le sue braccia.