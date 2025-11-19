Ariana Grande pronta a lasciare la musica dopo il tour: “Un ultimo urrà”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Ariana Grande, pausa dalla musica dopo il Tour

Ariana Grande si prepara a tornare sotto i riflettori e il nuovo tour sembra avere un’aura speciale: quella delle cose preziose e irripetibili. La pop-star, da anni presenza brillante della scena musicale, lascia intuire che dopo questa parentesi live potrebbe concedersi una lunga pausa dalla musica.

E mentre questo capitolo sembra avviarsi alla chiusura, all’orizzonte si apre un nuovo atto: quello in cui la cantante ritrova la sua prima passione, la recitazione, e si lascia guidare da un ruolo che ama sempre di più.

Ariana Grande, il tour prima di lasciare la musica

Dopo anni ai vertici della scena pop e un percorso segnato da tour monumentali, Ariana Grande sembra pronta a cambiare ritmo. Ospite del podcast Good Hang condotto da Amy Poehler, la cantante ha raccontato che il nuovo tour non sarà l’inizio di un nuovo ciclo, ma un momento unico pensato quasi come una parentesi speciale nella sua carriera.

“Non voglio dire nulla di definitivo. So che sono molto emozionata di fare questo piccolo tour, ma credo che potrebbe non succedere di nuovo per molto, molto, molto, molto tempo. Darò il massimo e sarà bellissimo. Credo che sia per questo che lo faccio, perché mi dico: ‘Un ultimo urrà!’”

Il tour in questione, l’Eternal Sunshine Tour, è programmato per l’estate 2026 e nasce come un ritorno sul palco dopo la lunga pausa dai live e accompagna l’uscita del suo disco più recente. Ma più che una celebrazione dell’album, Ariana sembra voler trasformare questa tournée in un momento simile a una chiusura: un gesto con cui si concede la libertà di vivere l’esperienza senza pressioni e senza la necessità di pianificare cosa verrà dopo.

È un “ultimo urrà” che parla di una scelta consapevole, di una maturità ormai piena e di quel desiderio crescente di dedicarsi a nuovi territori creativi. Per il pubblico sarà l’occasione di vivere un tour pensato con cura; per Ariana, invece, è il passo naturale verso una dimensione che conosce da sempre, quella della recitazione, pronta ora a tornare al centro della scena.

Ariana Grande, il ritorno alla passione da attrice

Negli ultimi anni Ariana Grande ha infatti iniziato a spostare con decisione il baricentro della sua carriera ritrovando nel mondo della recitazione uno spazio creativo in cui sentirsi a casa. Dopo il ruolo di Glinda nel film Wicked, che l’ha riportata alle sue origini da performer di teatro musicale, la cantante ha continuato a lavorare su progetti che le permettono di unire recitazione, musicalità e sensibilità comica: un terreno che le appartiene fin da giovanissima.

Concentrandosi sul percorso degli ultimi mesi, Ariana ha raccontato di sentirsi “molto più connessa a se stessa e alla sua arte” da quando ha iniziato a esplorare opportunità al di fuori della musica.

“Ho passato così tanto tempo solo a fare musica pop, ma sono cresciuta come una ragazza che amava il teatro musicale e la commedia. Quindi penso che la cosa migliore per la mia anima, per la mia arte e per ciò che mi sto dedicando, sia inseguire ciò che sento giusto in quel momento”, ha spiegato.

E a giudicare dai riconoscimenti ottenuti e dall’affetto con cui i fan hanno accolto la sua nuova avventura nel mondo di Wicked e del Mago di Oz, sembra proprio che abbia fatto la scelta giusta.