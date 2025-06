Ariana Grande, morta l’amata nonna Marjorie. Il fratello Frankie: “Ho il cuore a pezzi”

Fonte: Getty Images Lutto per Ariana Grande, è morta la nonna Marjorie

Un giorno da dimenticare per Ariana Grande e per la sua famiglia. Il 17 giugno è venuta a mancare la nonna Marjorie Grande, che avrebbe raggiunto il traguardo dei 100 anni il prossimo ottobre. A dare l’annuncio è stata la madre della cantante e attrice, Joan Grande, ma a colpire sono state le parole del fratello Frankie, profondamente addolorato da questa perdita. “Ho il cuore a pezzi”, ha scritto in un lungo tributo condiviso su Instagram.

Il dolore della famiglia

Marjorie Grande è spirata serenamente nella sua casa, circondata dall’affetto della sua famiglia e dei suoi cari negli ultimi giorni di vita. E di questo possiamo esserne certi: per tutti, figlia e nipoti, era un punto di riferimento, una vera roccia a cui aggrapparsi nei momenti difficili e una persona che è stata d’esempio e insegnamento.

La madre di Ariana Grande, Joan, ha condiviso una breve dichiarazione: “Siamo devastati nel condividere che l’amata matriarca della nostra famiglia è venuta a mancare”, ringraziando tutti per l’amore e il supporto ricevuti in queste ore, ma chiedendo anche rispetto per la propria privacy in questo momento di lutto.

La scomparsa di Nonna Marjorie, che avrebbe compiuto 100 anni a ottobre, giunge come un momento di profonda tristezza, ma anche di gratitudine per la lunga e ricca esistenza che ha vissuto.

Il commovente messaggio di Frankie Grande

Frankie, fratello di Ariana Grande, è stato l’unico – almeno finora – a lasciarsi andare a una lunga dedica per l’amata nonna, condiviso anch’esso su Instagram. Un carosello di fotografie che raccontano i momenti più belli e felici da bambino ma anche da adulto. Perché nonna Marjorie c’è sempre stata e sempre resterà nel suo cuore.

“Carissima nonna, come potrò mai ringraziarti abbastanza per le innumerevoli lezioni che hai intrecciato nel mio cuore nel corso degli anni? Mi hai insegnato ad amare senza condizioni, come dominare un tavolo da poker con tre carte, come non scattare mai una brutta foto, come illuminare una cena solo stando in sala, come dare gli abbracci più calorosi e sicuri, come stare nella mia verità senza scuse, come non fregarsene un ca**o di quello che pensano gli altri, e soprattutto di come presentarsi alla famiglia in un modo così profondo, così incrollabile, che ti prometto: porterò con forza quella fiaccola in tua assenza“, ha scritto.

E ancora: “Nessuna domanda. Nessuna opzione. Mi hai sempre definito la luce dei tuoi occhi, nonna, e sei sempre stata la mia. Una migliore amica. Il mio posto sicuro. Onestamente non so come girerà questo mondo senza di te, ma questo lo so: ti conosco così bene, non dovrò mai chiedermi cosa diresti o penseresti in nessuna situazione. La tua voce, il tuo amore, il tuo spirito sono per sempre parte di me. Così non ci separeremo mai. Ti amo infinitamente mia dolce nonna. Mi manchi più di quanto le parole possano esprimere. Ho il cuore a pezzi, ma sento che vegli su di me, già così orgogliosa di tutto quello che ho fatto e di tutto quello che sta per arrivare. Grazie per ogni momento, ogni lezione, ogni abbraccio, ogni risata di pancia. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo, e lo faremo, per favore bacia nonno e zia Judy [sorella di mamma Joan, ndr] da parte mia, e digli quanto li amo e mi mancano anche loro”.

Il legame speciale tra Ariana Grande e “Nonna”

Solo una parola, solo una foto. Così Ariana Grande ha deciso di rendere omaggio alla nonna: “Forever”, ha scritto a corredo di uno splendido che immortala Marjorie insieme al marito Frank nel giorno delle nozze.

Per Ariana Grande era la nonna, per tutti i suoi fan però era diventata “Nonna”, con la “n” maiuscola. Marjorie è stata una presenza costante nella vita della cantante e attrice, tanto da vederla spesso al suo fianco in occasioni importanti, tra eventi e premiazioni. I fan di Ariana ricorderanno certamente quando nel 2018 ha persino calcato il palco insieme alla nipote, alla figlia Joan e alla cugina di Ariana, Lani, esibendosi con loro in una emozionante performance di God is a woman.

Ma “Nonna” ha fatto molto di più. Alla veneranda età di 98 anni, infatti, ha partecipato al brano Ordinary Things di Ariana Grande, diventando l’artista più anziana di sempre a entrare nella classifica Billboard Hot 100.