Wicked 2, trama e quando esce il film con Ariana Grande e Cynthia Erivo

Ariana Grande e Cynthia Erivo tornano nei panni di Glinda ed Elphaba in "Wicked 2": quando esce e tutto quello che c'è da sapere

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Ariana Grande e Cynthia Erivo protagoniste di "Wicked 2"

C’è un motivo se Wicked è diventato molto più di un semplice musical: è una storia di amicizia, potere e identità che da vent’anni incanta il pubblico di tutto il mondo.

E dopo il successo del primo film e tantissima attesa, il viaggio a Oz torna sul grande schermo con Wicked: For Good, il secondo capitolo diretto da Jon M. Chu, e si preannuncia come l’atto finale di una fiaba moderna, di quelle che sanno far ridere, piangere e, soprattutto, credere nella magia.

“Wicked 2”, Trama e canzoni

Wicked: For Good riprende esattamente da dove si era interrotto il primo film: Elphaba è ormai vista da tutti come la Strega Cattiva dell’Ovest, braccata e fraintesa, mentre Glinda, ora “la Buona”, è diventata la portavoce ufficiale del Mago di Oz. Ma dietro la facciata dorata della Città di Smeraldo si nasconde un sistema di potere che Glinda inizia a mettere in discussione.

Il film esplora la linea sottile tra giustizia e reputazione, tra ciò che siamo davvero e come il mondo ci racconta. E lo fa, come sempre, attraverso la musica. Il regista Jon M. Chu conferma che la seconda parte segue piuttosto fedelmente il secondo atto del musical, mantenendo brani iconici come Thank Goodness, As Long As You’re Mine e, naturalmente, For Good, il duetto simbolo dell’intera saga.

Ed è proprio dal titolo che tutto prende significato. For Good è infatti il nome della ballata che chiude la storia di Elphaba e Glinda, ma ha un doppio significato: “per sempre” e “per il bene”. Due interpretazioni che riflettono alla perfezione i temi centrali del film.

A queste canzoni si aggiungono poi due nuovi brani originali firmati da Stephen Schwartz. Una novità importante per una seconda parte che, come raccontato da Jon M. Chu a Entertainment Weekly, “esplora le parti più luminose e quelle più oscure degli esseri umani”.

“Non siamo solo buoni o cattivi – ha continuato – siamo tutti un po’ entrambe le cose, e il film parla proprio di questo: di come convivono in noi la paura, l’amore e il desiderio di fare la cosa giusta. Entrambe le streghe cercano la propria strada verso casa, e ognuna deve capire cosa significhi davvero tornare”.

Il cast di “Wicked 2”

Il cuore della pellicola resta il suo cast straordinario. Cynthia Erivo torna nei panni di Elphaba, portando sullo schermo tutta la potenza della sua voce e la fragilità di una donna che si scopre diversa in un mondo che non accetta la diversità. Al suo fianco, Ariana Grande è Glinda: leggera e luminosa, ma questa volta più matura e, forse, più consapevole.

IPA

Con loro ritroviamo Jonathan Bailey, eletto l’uomo più sexy al mondo, nei panni di Fiyero, ma anche Michelle Yeoh (Madame Morrible), Jeff Goldblum (il Mago di Oz), Ethan Slater (Boq) e Marissa Bode (Nessarose).

Quando esce nelle sale

Wicked: For Good arriva nelle sale il 21 novembre 2025, un anno dopo l’uscita della prima parte. La data non è casuale: il film debutta in piena stagione delle feste, come una grande celebrazione del cinema musicale e del potere delle storie che fanno sognare.

E se il primo capitolo ci ha lasciati con la sensazione che la magia fosse appena cominciata, questo secondo promette di essere un addio “for good”, nel senso più autentico, emozionante e indimenticabile del termine.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!