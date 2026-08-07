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GettyImages Il foulard è l'accessorio per capelli dell'estate

Esistono pezzi chiave nel guardaroba che trascendono le tendenze passeggere, e il foulard rientra senza dubbio tra questi. Con il ritorno dell’estate, si riconferma il dettaglio perfetto per impreziosire ogni look con un tocco di grazia spontanea, in grado di trasformare anche la pettinatura più semplice in un’autentica dichiarazione di stile. Che si scelga un raffinato carré di seta o una versione più fresca in cotone o lino, basta un nodo ben studiato per richiamare l’estetica sofisticata delle icone del passato, mantenendo un’attitudine del tutto contemporanea.

La vera forza di questo accessorio risiede nella sua eccezionale versatilità. A motivi stampati o a tinta unita, sa regalare personalità a una treccia, donare classe a un pratico chignon, esaltare la linea di una coda o trasformarsi in una comoda fascia per liberare il viso durante i giorni più caldi. Tanto funzionale quanto glamour, è l’elemento ideale per attraversare la bella stagione con leggerezza e ricercatezza.

Niente panico, non serve essere una parrucchiera per farne un accessorio per capelli chic! Ecco 5 acconciature super easy da replicare in vacanza o in città.

La coda chic con fiocco morbido

Un classico intramontabile che eleva all’istante la più semplice delle code di cavallo, sia alta che bassa.

Raccogli i capelli in una coda e fissala con un piccolo elastico trasparente o in tinta. Avvolgi il foulard attorno al punto di legatura per coprire l’elastico e chiudilo con un nodo semplice o un fiocco morbido, lasciando cadere i lembi sulle spalle.

Il foulard da comprare: Foulard sottile a nastro (modello Twilly) oppure un foulard quadrato piccolo (45×45 cm). Scegli tessuti leggeri come la seta o il raso di poliestere: la fluidità del materiale garantisce che i lembi danzino ad ogni movimento senza appesantire la coda.

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La treccia intrecciata

Ideale per chi ama uno stile bohémien e romantico. Il foulard diventa una delle tre ciocche della treccia, aggiungendo colore, consistenza e volume.

Il foulard da comprare: Foulard rettangolare lungo e stretto o un foulard quadrato medio (70×70 cm). Prediligi il cotone sottile o la viscosa opaca: a differenza della seta scivolosa, questi tessuti offrono un’ottima presa durante l’intreccio e mantengono la pettinatura salda per tutto il giorno.

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Lo chignon avvolto “effetto diva”

Lega il foulard alla base di una coda (o alla radice di una treccia laterale ). Dividi i capelli in due sezioni e usa i due lembi del foulard accorpati come terza sezione. Procedi a intrecciare normalmente e chiudi in fondo con un mini elastico invisibile.

La soluzione perfetta per combattere il caldo torrido ed essere impeccabili per un aperitivo al tramonto.

Realizza uno chignon (alto o basso, tirato o morbido).

Prendi il foulard, avvolgilo più volte intorno alla base dello chignon fino a coprire l’attaccatura e fissalo con un doppio nodo sottostante, lasciando spuntare solo le punte.

Il foulard da comprare: Foulard quadrato medio-grande (70×70 cm o 90×90 cm). Un modello in twill di seta o satin con stampe vivaci (foulard geometrici o motivi maiolica) darà struttura e corpo alla figura dello chignon.

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La bandana stile pirata (Y2K riviera)

Tornata di gran moda, è la combinazione ideale tra attitudine cool e protezione solare per il cuoio capelluto.

Piega un foulard quadrato a metà ottenendo un triangolo. Posiziona la piega dritta sulla fronte (o appena sopra l’attaccatura dei capelli) e annoda i due angoli posteriori sulla nuca, sotto la chioma, lasciando cadere la terza punta del triangolo sul retro della testa.

Il foulard da comprare: Foulard quadrato medio (70×70 cm). Cerca tessuti in cotone leggero, garza di lino o misto lino-seta: la finitura naturale e leggermente ruvida del tessuto evita che il copricapo scivoli indietro sulla testa, eliminando la necessità di usare troppe forcine.

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La fascia Anni ’70

L’opzione più veloce in assoluto per chi ama tenere i capelli sciolti ma vuole liberare il viso da ciuffi e calore.

Il foulard da comprare: Foulard quadrato grande (90×90 cm) o foulard a fascia pre-sagomato. Scegli la chiffon o seta ultraleggera: la trasparenza e la sottigliezza del tessuto evitano di creare un volume eccessivo e antiestetico sotto i capelli alla base del collo.

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Tieni a mente questi consigli quando scegli il foulard perfetto per la tua acconciatura

Piega il foulard su se stesso più volte fino a formare una striscia della larghezza desiderata (3-5 cm). Posizionalo sopra la testa, fai passare i lembi sotto i capelli verso la nuca e annoda saldamente. Puoi lasciar cadere i nastri dietro il collo o integrarli su una spalla.

Quando ci si appresta a scegliere il foulard perfetto, la composizione del tessuto è un fattore determinante che incide sia sulla tenuta dello styling sia sul benessere della chioma. Se la priorità è la praticità e si desidera un’acconciatura salda che non richieda l’uso continuo di fermagli, la scelta migliore ricade su tessuti come il cotone, il lino e la viscosa. Questi materiali vantano una texture leggermente porosa che crea un attrito naturale con le ciocche: una caratteristica fondamentale per garantire una presa salda per tutta la giornata, persino di fronte alla brezza marina o durante i pomeriggi più caldi e movimentati.

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Al contrario, quando l’obiettivo è sfoggiareprestando al contempo una cura speciale ai capelli, la seta pura rappresenta la scelta d’elezione. Oltre a donare un finish lucente e fluido,si prende cura della fibra capillare: la sua superficie estremamente liscia riduce al minimo lo sfregamento, prevenendo la rottura delle punte e contrastando efficacemente l’effetto crespo causato dall’umidità estiva.

Essendo un materiale scivoloso per natura, richiede soltanto il piccolo accorgimento di fissare il foulard con una o due forcine invisibili nei punti strategici, garantendo così il perfetto equilibrio tra eleganza e stabilità.

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