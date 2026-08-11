Ripara, nutre e dona lucentezza ai capelli, la maschera Wella è il prodotto professionale da provare approfittando dello sconto

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La maschera ripara e previene la rottura dei capelli

Un tuffo in acqua e poi subito ad asciugarci in riva al mare o a bordo piscina, questo è quanto di più rilassante ci sia per noi, ma non per i nostri capelli. L’estate mette a dura prova la chioma perché se in città sono i raggi solari a seccarla e a farla apparire più spenta, quando andiamo in vacanza la situazione non migliora, anzi. Al sole si aggiungono la salsedine o il cloro della piscina. Il risultato è che già a metà vacanza i nostri capelli appaiono secchi e sfibrati, allora come fare? Intervenire immediatamente con un prodotto ristrutturante che piace anche ai professionisti del settore.

Wella Professionals ULTIMATE REPAIR Mask è la maschera pensata per tutti i tipi di capelli che va a restituire morbidezza. A rendere ancora più interessante il trattamento è un’offerta incredibile che ti permette di acquistarla in sconto e avere un trattamento da salone a poco più di 30 auro, ma non per sempre. L’offerta infatti è valida per poche ore, non ci resta che scoprire tutti i benefici della maschera e correre a metterla nel carrello.

Offerta Wella Professionals ULTIMATE REPAIR Mask La maschera per capelli ristrutturante

La maschera Wella Professionals ULTIMATE REPAIR ristruttura i capelli

Dopo lo shampoo la maschera è il prodotto must della nostra haircare routine perché è la coccola che riserviamo ai capelli e che li rende molto più morbidi e belli da toccare. In particolare la maschera Wella Professionals ULTIMATE REPAIR ha un’azione ristrutturante che va a ridare corpo e luminosità persino ai capelli più stressati dal sole e dal mare, ma che puoi usare anche se ancora non parti per le vacanze.

La maschera infatti ha un’azione preventiva perché impedisce la rottura dei capelli fino al 99% in meno. Il merito va alla sua formula che ha un’azione profonda in grado di riportare i capelli danneggiati al loro stato naturale, mentre ai capelli sani dona un boost di idratazione extra che li rende più forti alla salsedine e al sole.

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La sua azione ristrutturante si deve a un mix di ingredienti specifici e alla presenza dell’ALPHA-HYDROXY ACID (AHA), un acido organico che ha una funzione mirata. Questo è talmente tanto piccolo che riesce a penetrare nella fibra capillare e a ricostruire i legami di idrogeno dall’interno. Un’azione specifica ed efficace.

Come usare la maschera Wella Professionals ULTIMATE REPAIR per capelli extra lisci

La maschera della Wella ha ingredienti nutrienti e una tecnologia degna dei prodotti del salone, ma per potenziare i suoi effetti bisogna anche saperla usare nel modo corretto. Il modo più scontato è inserirla nella classica routine di bellezza come terzo step. Dopo aver lavato i capelli con lo shampoo e averli idratati con il balsamo, la maschera fa sì che i capelli siano ancora più facili da pettinare e districare riducendo immediatamente l’effetto crespo.

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Se invece i tuoi capelli sono particolarmente secchi e danneggiati, la maschera diventa la tua arma segreta. In questo caso ti consigliamo di inumidire i capelli e di applicare la maschera su tutte le lunghezze lasciandola in posa per circa 10 minuti. L’impacco dona massima morbidezza, rende i capelli molto più luminosi e ristruttura in profondità la chioma che risulta extra liscia. In questo modo avrai un trattamento professionale a un prezzo mini grazie all’offerta incredibile.

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