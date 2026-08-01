Abbiamo trovato lo shampoo secco giusto per ogni tipo di capello

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Lo shampoo secco migliore in base al tipo di capello su Amazon

Un appuntamento all’ultimo minuto o la necessità di ravvivare l’acconciatura, lo shampoo secco può essere davvero la salvezza quando vai di fretta e non hai tempo da perdere. Lavarsi i capelli infatti può essere un gesto che richiede pianificazione e, ammettiamolo, tantissimo tempo, da pianificare in agenda.

Ma se esistesse un prodotto che consente di avere dei capelli pulitissimi in appena 2 minuti? Si tratta del potere dello shampoo secco, un prodotto magico sotto forma di polvere, spray o mousse che consente di assorbire oleosità e sebo dal cuoio capelluto, donando brillantezza e volume alla chioma.

Come funziona lo shampoo secco

Il potere dello shampoo secco sta nei suoi ingredienti. Di solito questo prodotto contiene estratti purificanti, talco e amido che consentono di assorbire impurità e sebo, rendendo la chioma pulita. Lo shampoo secco infatti si deposita sullo scalpo, rendendo le radici più voluminose e leggere.

Per usarlo al meglio ti basterà applicarlo sulle radici, seguendo un metodo ben preciso. Prima di tutto dividi la chioma in sezioni, in questo modo il prodotto si andrà a depositare solamente sul cuoio capelluto e non sulle lunghezze, seccandole.

Spruzza sempre il prodotto ad una distanza di circa trenta centimetri, dopo averlo applicato massaggia con delicatezza, distribuendo lo shampoo secco e lasciando in posa qualche minuto. Infine spazzola i capelli, eliminando ogni residuo.

Shampoo secco per capelli grassi

Se hai i capelli particolarmente grassi usa lo shampoo secco Oh Bee Hive. Un prodotto ad azione seboregolatrice in grado di donare un volume straordinario. Deterge la chioma e assorbe gli oli in eccesso che appesantiscono e rendono unti i capelli.

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Shampoo secco per capelli ricci

Alma ci regala il migliore shampoo secco per capelli ricci. Una spuma leggerissima che non appesantisce i capelli, elimina il sebo e ravviva i ricci. Definisce la chioma in modo eccezionale in più la rende profumatissima.

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Shampoo secco per capelli

Il tuo problema sono i capelli fini e senza volume? Per realizzare un hairstyle perfetto senza bisogno di lavarli punta sullo shampoo secco di Goldwell Dualsenses. Questo brand professionale infatti crea prodotti che vengono utilizzati dagli esperti e professionisti che lavorano con le star. Dona volume e corpo al capello grazie ad una formula a base di proteine di riso che donano un effetto rinforzante, corpo e volume. Vaporizzalo a circa 3 cm di distanza, spruzzandolo sulle radici e sulle lunghezze, poi spazzola per una lucentezza favolosa.

Shampoo secco Goldwell Shampoo secco per capelli fini

Shampoo secco per capelli biondi

Per chi ha i capelli biondi l’ideale è lo shampoo secco di Batiste. La sua formula infatti è arricchita da pigmenti gialli che ravvivano il colore della chioma bionda, donando un effetto pulito che dura il doppio rispetto alle altre tipologie di prodotti.

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Shampoo secco per capelli scuri

Quello di Maroccanoil è uno shampoo secco specifico per capelli dai toni scuri. Uno spray secco detergente a base di amidi di riso ultra-sottili che assorbono il sebo senza lasciare residui. In più la profumazione è quella iconica di Moroccanoil.

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