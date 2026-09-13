Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Gettyimages Questo autunno il total white conquista le strade

Dimenticate la vecchia, polverosa regola del “no white after Labor Day”. Se un tempo sfoggiare il bianco nei mesi freddi era considerato un imperdonabile affronto alle rigide etichette del bon ton, la storia della moda ci ha ampiamente dimostrato il contrario. Basti pensare al leggendario smoking candido di Yves Saint Laurent sfoggiato da Bianca Jagger negli anni ’70, o al minimalismo glaciale ed etereo di Carolyn Bessette-Kennedy nei grigi pomeriggi newyorkesi dei Nineties. Il total white autunnale non è un semplice colore, è uno statement di puro lusso sussurrato.

E se avevate ancora dei dubbi, le it-girl del momento sono qui per dissiparli definitivamente. Lo abbiamo visto addosso a Bella Hadid, che lo declina con vibrazioni Y2K e architetture vintage, e su Dua Lipa, che ne fa un’arma di seduzione urbana e audace tra pelle e trasparenze. Ma la consacrazione assoluta, il momento che ha fermato il tempo (e i flash dei fotografi), è avvenuta al Festival del Cinema di Venezia 2026. L’arrivo in Laguna di Kendall Jenner è stato un attimo da antologia della moda: scendendo dal motoscafo, avvolta in un outfit total white minimal, occhiali fascianti neri a contrasto e mega borsa in suede, ha dettato la legge suprema di questa stagione. Il bianco è il nuovo nero.

1. Jeans bianco, ma rigorosamente loose fit e panna

Il segreto per non sembrare fuori stagione? Bannato il bianco ottico da spiaggia, giocare con le texture tridimensionali e virare verso le calde, opulente sfumature del latte e dell’avorio. Eccoda avere nel guardaroba per replicare quell’aura da diva attraverso l’arte del layering.

Bandite i modelli skinny o i tessuti rigidi. Il denim autunnale esige morbidezza. Pensate a un taglio dritto o wide leg che cada fluido sulle scarpe, declinato in una calda nuance crema. È l’equilibrio perfetto tra il grunge rilassato degli anni ’90 e l’eleganza quiet luxury di oggi. Un capo che grida “non mi sono affatto sforzata”, pur essendo visivamente impeccabile.

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2. La canotta a costine bianca (l’ossessione che continua)

Da quando è tornata a calcare le passerelle trasformandosi da intimo a feticcio d’alta moda, il tank top non ci ha più abbandonate. Per l’autunno si porta a pelle, in cotone spesso e costine sottili. È la tela su cui costruire il vostro look: sfacciata da sola nelle “ottobrate” più calde, fondamentale per creare profondità sotto strati di cotone e capispalla pesanti.

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3. La camicia bianca d’ispirazione maschile

Dimenticate le camicette sciancrate. Parliamo di una scultura di popeline croccante, rigorosamente oversize. Prendetela grande, come se l’aveste rubata dall’armadio del vostro compagno, richiamando l’estetica dei celebri scatti in bianco e nero di Peter Lindbergh con le supermodelle. Va indossata aperta sopra la canotta a costine, magari infilata solo sul davanti (french tuck) nei jeans loose fit, arrotolando le maniche con studiata noncuranza.

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4. Ballerine bianche in pelle burrosa

Lasciate riposare per un attimo stivali pesanti e chunky sneakers. La calzatura passe-partout è flat, morbidissima. Con scollo profondo a U o un sottile cinturino alla Mary Jane, ricordano l’allure senza tempo di Audrey Hepburn in Cenerentola a Parigi, ma rilette per il cemento cittadino. Spezzano la monotonia scura dell’autunno dando luce e rendendo la camminata leggera come una piuma.

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Mixate, stratificate, mescolate le sfumature. E non abbiate paura di sporcarvi: è il minimo rischio del mestiere per essere assolutamente favolose.

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