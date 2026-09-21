Amanda Lear, testo e significato di The Sphinx, la canzone che Miley Cyrus avrebbe copiato

La nuova canzone di Miley Cyrus è finita al centro delle polemiche: avrebbe copiato un famoso brano di Amanda Lear

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IPA Amanda Lear

Si intitola The Sphinx il brano al centro delle polemiche per via delle accuse rivolte da Amanda Lear a Miley Cyrus. Secondo la musa di Salvador Dalì, la cantante avrebbe infatti copiato il grande successo del 1978 con la sua canzone Redlights.

Le parole di Amanda Lear su Miley Cyrus e The Sphinx

Redlights è il brano inserito all’interno del disco Bass Persuades. Un lavoro discografico che rappresenta una nuova evoluzione della cantante americana con sfumature di rock, pop ed elettronica. Fra le canzoni presenti Bass Persuades, Different Religion, Let’s Get Married, Orbit, Aftermath, Neon Signs, Innocent Ways e Snow.

Tanti i riferimenti musicali e le sperimentazioni. Così tanto che ai fan non è sfuggita una certa somiglianza fra Redlights di Miley Cyrus e The Sphinx di Amanda Lear, una canzone considerata un must degli anni Settanta e simbolo della disco music europea.

A commentare la vicenda anche la stessa Amanda, che su Instagram ha pubblicato un post diretto all’artista. “Grazie Miley per aver copiato la mia canzone, sono lusingata”, ha scritto. Non un vero e proprio attacco, ma un messaggio e una battuta provocatoria, nello stile della Lear.

Poco dopo, intervistata da Le Parisien, quotidiano francese, l’artista è apparsa più decisa, abbandonando il tono scherzoso. “O si raggiunge un accordo, o si procede per vie legali”, ha spiegato. Amanda Lear ha raccontato di aver anche contattato sia il suo produttore che la casa discografica per ascoltare Redlights. Entrambi avrebbero definito come un “plagio totale” la somiglianza, analizzando riga per riga i brani, anche con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

La cantante ha chiarito di voler raggiungere un accordo, ma di essere convinta che il brano sia stato copiato. “Con Flower è stata criticata per aver copiato spudoratamente I Will Survive, la canzone di Gloria Gaynor…”, ha concluso parlando di Miley Cyrus.

Il testo di The Sphinx di Amanda Lear

I wish I could be like the king

Who said to his people: my friends

This is now the end

If we loose the battle

We shall live forever.

The people of the sun will remember this day

And give us immortality

Long after I’ve gone

Long after the sun.

I want to be like this king

But I can’t stand the pain

My friends

And I keep looking for all the faces I had

Before the world began.

I’ve only know desire and my poor soul will burn

Into eternal fire

And I can’t even cry

A sphinx can never cry.

I am standing in the sun

I wish that I could be

A silent sphinx eternally.

I don’t want any past

Only want things which cannot last

And I can’t even cry

Through God knows how I try

A sphinx can never cry

And sphinxes never die.

I’m famous or am I infamous ?

It doesn’t matter much any more

Phony words of love or painfully truth

I’ve heard it all before

Appraisal or critics and even politics

A conversation piece

A woman or a priest

It’s all a point of view.

I am standing in the sun