Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio, il film con Michelle Trachtenberg e Hayden Panettiere da rivedere

Il film da rivedere è Ice Princess - Un sogno sul ghiaccio, del 2005, con Michelle Trachtenberg e Hayden Panettiere, entrambe scomparse troppo presto

Getty Images Michelle Trachtenberg e Hayden Panettiere

Gli ultimi anni hanno messo a dura prova il cuore dei Millennial. Solo pochi mesi fa abbiamo detto addio a uno dei simboli della nostra adolescenza: James Van Der Beek, l’amato Dawson Leery. E nel 2025 avevamo già perso Michelle Trachtenberg, Georgina Sparks in Gossip Girl. Il 16 agosto 2026, un’altra giovanissima star ci ha detto addio, Hayden Panettiere, che passa alla storia della serialità come la cheerleader indistruttibile di Heroes. Ma, prima di quel ruolo, Hayden è stata Gen Harwood in Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio, insieme a Michelle, che vestiva i panni della protagonista, Casey Carlyle.

Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio, il film con Hayden Panettiere e Michelle Trachtenberg

In quel teen movie prodotto dalla Disney nel 2005 c’è il racconto di cosa guardava parte dei Millennial: trame semplici, spesso legate a un dilemma, un punto di rottura e due possibili destini. La protagonista era Casey Carlyle, interpretata da Michelle Trachtenberg: il cliché era basato sulla solita “vita tranquilla e convenzionale” che viene messa a soqquadro da una scelta.

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Un classico dei teen movie di quel periodo, che venivano infiocchettati con lo scopo di intrattenere, lasciare una lezione positiva e lanciare la giovane stellina del periodo. Ed entrambe erano davvero due giovani star all’epoca del film: era il 2005, Michelle aveva 19 anni, Hayden 15. Entrambe conoscono la fama sin da giovani: talentuose e appassionate, seguono quasi due percorsi simili. Le serie televisive (Michelle Trachtenberg era anche l’amata sorella di Buffy), i film, ruoli che descrivono una generazione e che sono destinati a restare.

La trama e dove vedere Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio

Per un certo periodo il filone delle “Principesse” riviste in chiave moderna è stato tra i principali generi proposti in televisione e al cinema: non solo legati al concetto di Monarchia, il termine “Principessa” veniva accostato a ruoli femminili forti, mossi da una profondissima passione. E no, non era l’amore.

Ice Princess è il perfetto esempio della “Principessa” moderna; Casey Carlyle è una studentessa esemplare, con un potenziale brillante futuro a Harvard, ma danza tra i ghiacci come una Principessa. Questa è la scelta che deve compiere il personaggio di Michelle Trachtenberg nel film con Hayden Panettiere, da rivedere in memoria di due giovani stelle che si sono spente troppo presto.

Il film è disponibile sulla piattaforma Disney+; al botteghino, all’epoca, aveva incassato quasi 26 milioni di dollari (e 25 milioni erano stati spesi per il budget). Non un successo clamoroso, né al botteghino né di critica, ma è entrato ugualmente nell’immaginario di una generazione.

Dopo la notizia della morte di Hayden Panettiere, in molti sui social hanno ricordato proprio la pellicola: le due “Principesse sul Ghiaccio” si sono spente, e rivedere il film ora, certo, è un po’ amaro, come succede da tempo ai fan di Glee dopo quanto accaduto a Naya Rivera e, prima di lei, Cory Monteith. Eppure, a volte gli attori ci regalano l’eternità: Hayden Panettiere e Michelle Trachtenberg rivivranno così ogni volta che Gen Harwood e Casey Carlyle torneranno a danzare sul ghiaccio.