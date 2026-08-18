Hayden Panettiere, l’addio dell’ex fidanzato Wladimir e la promessa per la figlia Kaya

IPA Hayden Panettiere

In tanti hanno scelto di ricordare la vita e la carriera di Hayden Panettiere, dopo la notizia improvvisa della sua scomparsa, su cui sta indagando la polizia; dal cast di Heroes e Nashville ai tanti attori e attrici che hanno recitato al suo fianco a Hollywood. A ricordarla anche l’ex fidanzato Wladimir Klitschko, padre della sua unica figlia Kaya, l’uomo a cui l’aveva affidata dopo la decisione – dolorosa – di sottoporsi alle terapie per combattere la dipendenza.

Hayden Panettiere, l’addio commosso di Wladimir Klitschko

Una promessa: così l’ex pugile Wladimir Klitschko ha voluto ricordare la madre di sua figlia Kaya, Hayden Panettiere, in un messaggio toccante condiviso sui social, a corredo di una foto in cui erano felici. Nel suo lungo pensiero, non ha nascosto il momento difficoltoso che sta attraversando insieme a tutta la famiglia. Pur riconoscendo che la loro relazione sentimentale fosse ormai un capitolo chiuso, ha voluto sottolineare quanto Hayden abbia rappresentato una presenza fondamentale nella sua esistenza, prima ancora che come compagna, come madre della piccola Kaya.

“Ha costruito una carriera incredibile grazie al suo immenso talento, affrontando al contempo i lati oscuri di un settore molto esigente. Nulla potrà cancellare i momenti che abbiamo condiviso o il posto che ha avuto nelle nostre vite”. Negli ultimi anni, in particolar modo, la Panettiere aveva parlato delle difficoltà passate, tra l’abuso di alcool e oppioidi; nel 2026, nella sua autobiografia, aveva dedicato diversi capitoli alle esperienze che l’avevano segnata.

Dopo l’uscita del libro, la Panettiere aveva detto di sentirsi finalmente libera dall’oscurità e dalle negatività e di avere ancora “tanta vita da vivere”. E così Wladimir ha fatto una promessa: “A nostra figlia Kaya, dirò sempre che parlerò di sua madre con rispetto e mi assicurerò che ricordi la persona che era. (…) I giovani talentuosi come Hayden non dovrebbero lasciare questo mondo così presto”.

La storia d’amore e il legame con la figlia Kaya

Quella tra Hayden e Wladimir è stata una storia intensa e travagliata, iniziata ormai diversi anni fa. I due si erano conosciuti alla fine degli anni Duemila, dando poco dopo il via a una relazione tra alti e bassi, che aveva conosciuto il suo momento più bello con l’arrivo della piccola Kaya, nata alla fine del 2014. La coppia, però, avrebbe poi deciso di dirsi definitivamente addio qualche anno più tardi, nel 2018.

Proprio quella separazione aveva segnato l’inizio di uno dei capitoli più dolorosi della vita dell’attrice. Alle prese con una difficile battaglia contro le dipendenze, Hayden aveva infatti preso una decisione lacerante: affidare la custodia della figlia al padre. Pur avendole spezzato il cuore, definendola l’esperienza più straziante mai affrontata, aveva compiuto quel gesto d’amore dettato dalla volontà di proteggere la bambina in un periodo tanto complicato.

Negli ultimi tempi, Hayden aveva scelto di parlare apertamente delle proprie fragilità e in diverse occasioni aveva respinto con fermezza le voci di chi l’accusava di aver abbandonato la figlia, spiegando quanto quella lontananza forzata l’avesse fatta soffrire. Il suo pensiero, fino all’ultimo, era sempre rivolto a Kaya e al desiderio di proteggerla, soprattutto vista la giovane età.