Hayden Panettiere, la famiglia contro l’ex violento: era con lei quando è morta

La madre di Hayden Panettiere ha spiegato che l'ex compagno violento della figlia, Brian Hickerson, era con lei quando è morta.

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Hayden Panettiere

Si infittisce il mistero sulla morte di Hayden Panettiere, l’attrice 36enne trovata senza vita a Greenville, South Carolina, per una sospetta overdose. La mamma dell’ex bambina prodigio, infatti, ha lanciato apertemente delle accuse all’ex fidanzato della figlia, Brian Hickerson, che secondo lei era con Hayden quando è morta.

Hayden Panettiere, la famiglia contro l’ex compagno

La morte di Hayden Panettiere ha lasciato sgomenti famiglia e fan dell’attrice. Ma mentre le indagini degli inquirenti sulle cause del decesso dell’attrice proseguono, la sua famiglia sembra aver identificato nell’ex compagno della 36enne, Brian Hickerson, uno dei responsabili della tragedia. “Questa persona nella sua vita, che abbiamo cercato di allontanare per molto tempo, era con lei quando è morta”, ha raccontato la mamma di Hayden, Lesley Vogel.

La donna ha espresso anche dubbi sull’orario della chiamata al 911, avvenuta nel primo pomeriggio, dicendo che “non è il momento tipico in cui si fa festa, generalmente parlando”. Secondo una ricostruzione degli inquirenti, Hickerson e suo fratello erano nell’appartamento quando l’attrice 36enne ha avuto un arresto cardiaco, e nella stanza sarebbe stato trovato anche del Narcan. I soccorritori giunti sul posto hanno tentato a lungo di rianimarla, senza tuttavia riuscire nell’impresa.

Il rapporto tra Vogel e Hayden non era idilliaco negli ultimi mesi: la donna ha spiegato di non aver avuto contatti con la figlia di recente, ma di essersi sempre preoccupata per la sua relazione con Hickerson, caratterizzata da diversi episodi di violenza domestica.

“Hayden era una persona incredibilmente talentuosa in tanti campi. I giovani che crescono nell’industria dello spettacolo affrontano una lotta continua, è un ambiente difficile, e non è raro che imbocchino strade sbagliate. Diventa complicato restare fedeli a se stessi, e credo che Hayden purtroppo abbia perso la sua strada. Vorrei fosse andata diversamente”, ha spiegato ancora la donna.

Chi era Brian Hickerson, l’ex di Hayden Panettiere

Brian Hickerson, immobiliarista e aspirante attore di 37 anni, è stato il compagno di Hayden Panettiere tra il 2018 e il 2021. La relazione tra i due, piuttosto turbolenta, è stata caratterizzata da diversi episodi di violenza domestica, che hanno visto l’uomo in manette nel 2019 e nel 2020. Nel 2021, in seguito ad un ulteriore reato contro la convivente, Hickerson fu condannato a 45 giorni di carcere e a seguire un programma riabilitativo contro la violenza domestica.

Nella sua autobiografia This Is Me: A Reckoning, Hayden Panettiere ha parlato in termini molto espliciti della relazione con Hickerson, spiegando come tutto fosse iniziato con schiaffi e qualche spintone, sfociando poi in situazioni sempre più violente. L’attrice aveva dettagliatamente raccontato anche il meccanismo psicologico che l’aveva portata a minimizzare i comportamenti del compagno, fino poi a decidere di denunciare.

Già nel 2022, dopo l’arresto, Panettiere aveva comunque perdonato l’ex fidanzato, mantenendo con lui rapporti amichevoli e appoggiando la scelta di seguire un programma di riabilitazione. Nella primavera del 2026, i due erano stati avvistati nuovamente insieme all’aeroporto di Los Angeles, facendo ipotizzare un riavvicinamento. Secondo diverse fonti, né la famiglia, né gli amici dell’attrice sarebbero stati al corrente del rapporto tra i due negli ultimi mesi.