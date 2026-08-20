Hayden Panettiere, l’indagine della polizia antidroga e i precedenti del fidanzato per violenza domestica

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Hayden Panettiere

La morte di Hayden Panettiere è ancora avvolta nel mistero e solo le indagini in corso, forse, riusciranno a svelare cosa è veramente accaduto all’attrice e chi ha la responsabilità della sua scomparsa. La star di Nashville e Heroes, come ben sappiamo, è morta qualche giorno nel suo appartamento. A chiamare i soccorsi il suo fidanzato e il fratello di lui che erano presenti nella casa dell’attrice.

Hayden

Brian Hickerson, fidanzato di Hayden Panettiere con cui viveva una relazione altalenante, e il fratello Zach Hickerson, erano presenti nell’appartamento in South Carolina dove è morta l’attrice. La diva è stata trovata priva di sensi e soccorsa dai paramedici che hanno provato a rianimarla.

L’agente di Greenville intervenuto sul luogo ha svelato: “La paziente non sembrava avere evidenti motivi fisici che spiegassero il suo stato di incoscienza […] Ho notato che Zach era molto scosso mentre il personale del pronto intervento lavorava su Hayden. Brian non si è commosso fino a quando il personale medico non l’ha dichiarata ufficialmente morta”.

Sul caso ora indaga la Dea, ossia l’agenzia federale antidroga statunitense. “Un investigatore specializzato in narcotici si è unito all’indagine della polizia della Carolina del Sud sulla morte”, ha rivelato NBC News. Le cause della morte della star 36enne non sono ancora state accertate, ma si sospetta una overdose.

A infittire il mistero le dichiarazioni di un amico di Hayden, secondo cui l’attrice stava programmando un viaggio in Germania per celebrare il suo 37esimo compleanno con la figlia Kaya. “Parlava di come desiderasse andare in vacanza e di come volesse andare a trovare sua figlia. Sua figlia era sempre stata la sua priorità assoluta. Le voleva un bene immenso”, ha detto a Page Six.

I precedenti per violenza domestica del fidanzato

Come raccontato da People, il rapporto fra Hayden Panettiere e Brian Hickerson era nato dal 2018 e sin dall’inizio era stato segnato da diversi episodi di violenza. Dal 2019 al 2020, Brian era stato arrestato più volte con l’accusa di violenza domestica.

Nel 2019 il primo procedimento si era chiuso con un’archiviazione, mentre per altri fatti avvenuti nel 2020, Hickerson era stato condannato a 45 giorni di reclusioni e quattro anni di libertà vigilata per lesioni alla compagna. Era stato inoltre costretto a risarcire 500 dollari e aveva ricevuto un ordine restrittivo di cinque anni nei confronti di Hayden Panettiere.

In quell’occasione, l’attrice aveva spiegato con grande coraggio: “Sto uscendo allo scoperto con la verità su quello che mi è successo, nella speranza che la mia storia possa dare la forza ad altre persone in relazioni abusive di chiedere l’aiuto che meritano. Sono pronta a fare la mia parte per assicurarmi che quest’uomo non faccia più del male a nessuno”.

Due anni dopo Hayden e Brian si erano riavvicinati. L’attrice, interpellata da People, aveva spiegato di aver intrapreso un percorso di perdono nei confronti dell’uomo.

“Penso che abbia scontato la sua pena e sia stato disposto a farsi aiutare – aveva svelato -. Penso alle cose che ho fatto nella mia vita per cui altri mi hanno perdonato. Fare ammenda è una cosa molto importante che si impara nei percorsi di recupero. E dà molta pace interiore”.