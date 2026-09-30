A Tale e Quale Show 2026 Carlo Conti prova a spegnere le tensioni ma fallisce. E tra frecciatine e lacrime, viene tirato in ballo anche Stefano De Martino

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IPA Carlo Conti a Tale e Quale Show 2026

Tale e Quale Show di nuovo in prima serata su Rai 1 con il secondo appuntamento della nuova edizione condotta da Carlo Conti. Al centro della serata la tensione tra Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini, ma anche un inaspettato appello rivolto a Stefano De Martino. Tra imitazioni sorprendenti, qualche stecca, emozioni e frecciatine, ecco le nostre pagelle con il meglio e il peggio della puntata.

La bugia di Carlo Conti su Elettra e Malgioglio, voto 5

Carlo Conti ha raccontato una piccola bugia bianca? Il sospetto c’è. A La Vita in Diretta, qualche ora prima della seconda puntata del suo varietà, ha provato a spegnere definitivamente il caso Lamborghini-Malgioglio: “Stanno chiacchierando dalle tre del pomeriggio di tatuaggi, sposi turchi e cose turche. Hanno preso un tè, è un grande gioco delle parti, stanno facendo la pace”. Una versione rassicurante, perfetta per abbassare la temperatura. Peccato che poi a Tale e Quale Show si veda tutt’altro.

Ancora una volta, nessuna vera interazione tra Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini e la solita distanza fisica a separarli. Come se non bastasse, prima della puntata il paroliere ha dato appuntamento ai suoi follower pubblicando una foto insieme a Conti e Alessandro Siani. L’ereditiera non pervenuta. Coincidenze troppo strane.

Forse Conti ha semplicemente provato a smorzare i toni e a proteggere la serenità della sua giuria. Comprensibile. Ma la tensione tra Malgioglio e Lamborghini continua a essere palpabile e, almeno a giudicare da ciò che si vede in studio, la pace potrebbe non essere così vicina come si vuol far credere.

Del resto, certe stilettate non si cancellano con una tazza di tè: Malgioglio aveva messo pesantemente in discussione Elettra, sostenendo che non sapesse “cantare, ballare e giudicare i concorrenti”. Poi è arrivato il messaggio di scuse, ma la 32enne, almeno per ora, non sembra avere alcuna fretta di dimenticare.

Elettra Lamborghini simpatica ma troppo buonista, voto 6

Elettra Lamborghini degna erede di Alessia Marcuzzi a Tale e Quale Show. Ironica e simpatica come la sua predecessora ma poco pungente. Quando arriva il momento di giudicare, la miccia rimane praticamente spenta. “Sono tutti bravi, non capisco il gioco. Sono troppo bravi”, dice durante la serata. Ma è proprio questo il problema: sono davvero tutti così bravi?

Dopo tanti anni di show, tutto questo “bravo, bravissimo” ha stancato. Nessuno pretende che Elettra si trasformi in una iena – per quello c’è già Cristiano Malgioglio, unico capace di lanciare una stilettata dietro l’altra e svegliare la giuria dal torpore – ma da lei ci aspettavamo altro.

Una lingua un po’ più affilata, qualche giudizio meno accomodante e almeno un sopracciglio alzato davanti alle esibizioni meno riuscite. Simpatica? Molto. Ironica? Sempre. Mordace? Per ora decisamente troppo poco. Elettra, tira fuori le unghie: il buonismo lasciamolo agli altri.

Ditonellapiaga e la rivincita di Carlo Conti, voto 9

Per la prima volta a Tale e Quale Show arriva Ditonellapiaga. E già questo dice parecchio. La sua Che Fastidio! è una delle hit del 2026, conquistandosi un posto tra quei brani che, volenti o nolenti, finiscono per restare in testa. Un successo meritato per la cantautrice romana, ma anche una piccola, gustosissima rivincita per Carlo Conti.

Perché sul suo ultimo Festival di Sanremo le critiche non sono di certo mancate: cast, canzoni, scelte artistiche, praticamente tutto è finito sotto la lente. E invece, mesi dopo, il tempo sembra aver giocato dalla sua parte.

Ditonellapiaga non è infatti l’unico esempio: Ossessione di Samurai Jay continua a resistere in cima alle classifiche, mentre Per sempre sì di Sal Da Vinci è ormai un cult nelle playlist matrimoniali. Insomma, quel Sanremo tanto discusso ha lasciato più tracce del previsto. E Conti, senza bisogno di ricordarlo a nessuno, può godersi la sua vendetta servita fredda.

Anna Pettinelli, Malgioglio e quella spolverata di pepe, voto 8

In giuria manca il giusto mordente ma per fortuna nel cast c’è Anna Pettinelli. Nei panni di Ditonellapiaga è squisitamente trash e Cristiano Malgioglio sentenzia: “L’originale ti denuncerebbe”. “A te però la somiglianza con Sbirulino è riuscita!”, replica lei, prendendo di mira abito a pois e caschetto arancione. Poi affonda: “E speriamo che prima o poi te lo spengano ‘sto microfono!”. Cristiano, ovviamente, non resta a guardare: “Sei l’undicesima piaga d’Egitto!”. Punzecchiarsi senza pietà e regalare brio alla serata, così si fa.

Una rivalità televisiva che ricorda le memorabili schermaglie di Malgioglio con concorrenti dalla lingua altrettanto affilata come Alba Parietti e Valeria Marini. La Pettinelli non sembra di certo da meno. E finalmente Malgy ha trovato qualcuno che non abbassa lo sguardo. E soprattutto il microfono.

Le lacrime di Roberta Morise, voto 9

Nei panni di Elodie non convince fino in fondo, ma Roberta Morise resta una delle concorrenti più interessanti da scoprire. Forse molto più di quanto la sua carriera, fino a oggi, le abbia permesso di mostrare. A Tale e Quale Show porta voce, presenza e soprattutto una sensibilità che durante la serata prende il sopravvento. A farla cedere è l’intensa imitazione di Franco Califano firmata da Andrea Perroni, accolta da una standing ovation.

“Mi hai fatto commuovere”, confessa la Morise con gli occhi lucidi. E chissà che a colpirla non siano state anche quelle ultime parole del collega: “Agli amori che ritornano”. Una frase particolarmente sentita visto che Roberta ha recentemente chiuso il suo matrimonio con Enrico Bartolini. Una storia arrivata al capolinea tra indiscrezioni e grande riservatezza. Che quelle parole abbiano toccato una ferita ancora aperta?

Impossibile saperlo. E quanto agli amori che ritornano, mai dire mai. Per ora resta una certezza: archiviata Elodie, la vera sorpresa è Roberta. Promossa per sensibilità e talento.

Selma e la proposta a Stefano De Martino, voto 9

Un’altra performance da lasciare a bocca aperta. Selma continua a lasciare il segno Tale e Quale Show e questa volta lo fa affrontando una delle missioni più complicate: trasformarsi in Beyoncé.

L’ex vincitrice di Dalla Strada al Palco forse non possiede fino in fondo lo stesso graffio di Queen B ma vocalmente resta su un altro pianeta. Potente, precisa, magnetica: una delle concorrenti migliori di questa edizione. E sui social il plebiscito è servito.

Tra complimenti e applausi virtuali spunta persino un appello rivolto direttamente a Stefano De Martino: quello di portarla al prossimo Festival di Sanremo. Del resto si tratta di un sogno che la diretta interessata custodisce nel cuore, come ci ha raccontato nella nostra intervista. E allora, caro Stefano, prendi nota…

Chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show 2026: la classifica

La seconda puntata di Tale e Quale Show 2026 è stata vinta di nuovo da Selma, che ha imitato Beyoncé. La giovane cantante piace molto ai giurati e al pubblico, tanto che si è aggiudicata un punto social. Cinque sono andati a Vladimir Randazzo nei panni di Achille Lauro mentre tre a Roberta Morise/Elodie. Di seguito la classifica completa della serata:

1. Selma – Beyoncé

2. Andrea Perroni – Franco Califano

3. Maddalena Corvaglia – Pink

4. Max Paiella – Tom Jones

5. Roberta Morise – Elodie

6. Stefano Meloccaro – Zucchero

7. Vladimir Randazzo – Achille Lauro

8. Paola Perego – Sylvie Vartan

9. Jasmine Carrisi – Angelina Mango

10. Anna Pettinelli – Ditonellapiaga

11. Cirilli & Insinna – Bobby Solo e Elvis Presley