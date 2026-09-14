Tale e Quale Show 2026, quando inizia: il cast ufficiale e la nuova giuria

Carlo Conti perde la sua storica collocazione del venerdì ma è pronto a tornare con un "Tale e Quale Show" tutto nuovo: il cast e la giuria dell'edizione 2026

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IPA Carlo Conti

È il segnale preciso che ci avverte quando l’estate è finita davvero: Carlo Conti che torna al centro dello studio e dà il via a un’altra stagione di trasformazioni, parrucche e voci prestate allo spettacolo per una sola sera. Tale e Quale Show torna anche quest’anno, ma con qualche cambiamento che ha già fatto parlare parecchio nelle ultime settimane. Ecco cosa aspettarci prima di sistemarci sul divano.

Tale e Quale Show 2026, quando inizia e perché cambia serata

Segnatevi la data: si parte mercoledì 23 settembre in prima serata su Rai 1, con nove puntate rigorosamente in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. È la sedicesima edizione di un format che dal 2012 continua a reggere benissimo il peso degli anni, e la cosa non è affatto scontata se consideriamo i chiari di luna della televisione generalista di oggi.

La novità più chiacchierata riguarda proprio il calendario. Dopo anni di fedeltà assoluta al venerdì, Tale e Quale Show 2026 trasloca al mercoledì sera: una mossa compiuta con l’intento di presidiare una serata meno affollata e portarsi a casa un pubblico più ampio. Cambia l’abitudine, insomma, non la sostanza. Al timone c’è sempre lui, Carlo Conti, con quel modo di stare in scena che sa di casa e che negli anni è diventato metà del segreto del programma.

Il meccanismo, del resto, resta quello che conosciamo a memoria: ogni settimana i concorrenti ricevono un artista da interpretare e devono restituirne voce, postura, sguardo, sfumature. Ore di prove con vocal coach, truccatori e costumisti per arrivare al mercoledì sera pronti a diventare qualcun altro.

Il cast ufficiale e la nuova giuria di Tale e Quale Show

Conti ha annunciato tutto a modo suo, con un post social pubblicato di venerdì 17 e nessun timore delle scaramanzie. Il cast ufficiale mette insieme nomi notissimi e volti che il grande pubblico scoprirà strada facendo: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Selma, Max Paiella, Stefano Meloccaro, Vladimir Randazzo e Andrea Perroni. A completare il quadro, una coppia che promette scintille e risate: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, in gara insieme come unico concorrente.

Tra i nomi da tenere d’occhio c’è sicuramente quello di Paola Perego, che dopo una carriera intera dietro al bancone si mette in gioco per la prima volta dall’altra parte. E poi Roberta Morise, più volte accostata al programma negli anni passati: per lei è un cerchio che finalmente si chiude.

Il capitolo più interessante, però, è quello della nuova giuria. L’unico superstite dell’edizione precedente è Cristiano Malgioglio, ormai colonna portante del tavolo tra pagelle senza filtri e outfit memorabili. Accanto a lui arrivano due debuttanti: Elettra Lamborghini, voluta da Conti per la sua autoironia e la sua freschezza, e Alessandro Siani, comico napoletano alla prima esperienza in questo ruolo. Lasciano invece il programma Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Come da tradizione, a ogni puntata il quartetto si completa con un quarto giudice a rotazione, un ospite diverso ogni settimana.

L’incastro tra Malgioglio e la Lamborghini è probabilmente la cosa che più incuriosisce: difficile immaginare due temperamenti così vicini per esuberanza e così diversi per generazione senza aspettarsi qualche scintilla in diretta.

Non mancheranno infine i “duetti impossibili”, il siparietto che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi della serata. Il resto, come sempre, lo decideranno il palco e la voglia di mettersi in gioco. Appuntamento al 23 settembre.