“Ufficialmente una famiglia”, Benedetta Rossi presenta le due bambine adottate. La gioia in uno scatto

Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno postato una foto con le loro mani insieme a quelle delle loro figlie: il viaggio della nuova famiglia è iniziato

IPA Benedetta Rossi

Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno custodito per anni il sogno di diventare genitori. Un desiderio coltivato tra lunghe attese, speranze fragili, colloqui e scartoffie, mentre intanto la food blogger più amata d’Italia continuava a postare tutorial e ricette sempre con il sorriso sulle labbra e un atteggiamento positivo.

“Ufficialmente una famiglia” ha annunciato ora sui social, dando la notizia più bella che si possa immaginare. I suoi fan la stavano attendendo da qualche settimana, da quando cioè la coppia aveva fatto sapere di aver adottato due bambine. Marco e Benedetta hanno viaggiato fino in Costa Rica dove hanno incontrato Natacha e Sharlyn, di 10 e 9 anni, che da ora in avanti li chiameranno mamma e papà.

La foto con le mani delle figlie

Le mani strette e intrecciate, a simboleggiare un’unione destinata a non spezzarsi mai. Con questa immagine Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno condiviso con i fan la gioia di essere diventati genitori.

Nel post raccontano di aver raggiunto le bambine nell’istituto in cui vivevano in Costa Rica con gli occhi lucidi di speranza e di paura. Ma tutto si è dissolto in un attimo, quando le bambine sono andate loro incontro correndo e chiamandoli “mamma e papà”.

Era il 13 luglio e quelli che sono seguiti sono stati giorni intensi, in cui c’è stato bisogno di conoscersi a vicenda, di capirsi e ascoltarsi. “La nostra famiglia adesso è come un piccolo seme che è appena germogliato e che sta crescendo giorno dopo giorno” ha spiegato la food blogger.

In partenza verso il futuro

Sono stati anni di attese e silenzi per Benedetta Rossi e Marco Gentili, ma alla fine l’annuncio più dolce è arrivato. Hanno raccontato sui social la partenza verso questa nuova avventura postando una foto dall’aeroporto, e dopo si sono presi una pausa dai social, concedendosi tutto il tempo di aprirsi alla nuova avventura di genitori senza il brusio di fondo. E hanno fatto bene, visto che come spesso succede la loro felicità è diventata bersaglio degli hater.

“Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre” avevano scritto, parlando per la prima volta dell’adozione e raccontando questi anni delicati e non sempre facili. “Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà” hanno scritto.

Il sogno di diventare mamma e papà

Anche se hanno vissuto l’evolversi del processo di adozione con discrezione e riserbo, chi segue Benedetta Rossi non deve essere rimasto troppo stupito dalla decisione che lei e Marco Gentili hanno preso.

La foodblogger non aveva mai fatto mistero di desiderare dei figli: “Non è che non li volevamo, ma semplicemente non sono arrivati” aveva confidato a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo. La stessa cosa aveva fatto a Belve, quando si era aperta a Francesca Fagnani parlando della sofferenza che lei e il marito hanno affrontato mano nella mano.

Ora è tempo, per Benedetta e Marco, di lasciare il passato alle spalle e avviarsi verso il futuro con Natacha e Sharlyn. Ad aspettarli in Italia c’è il cane Cloud, l’agriturismo di famiglia, una schiera infinita di parenti e amici e milioni di fan che, soprattutto in questo momento delicato, hanno fatto sentire forte e chiaro il loro affetto a mamma Benedetta e papà Marco.