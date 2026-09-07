Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Benedetta Rossi

L’arrivo di un bambino è un vero uragano per la famiglia che lo accoglie, figuriamoci se gli uragani sono due. La vita di Benedetta Rossi e del marito Marco Gentili è stata piacevolmente stravolta dall’arrivo di Natacha e Sharlyn, le bimbe che hanno adottato appena una settimana fa. La famiglia ormai allargata cerca di trovare il proprio equilibrio e, per godersi appieno questi momenti di immensa gioia e stare vicina alla sue piccole, la food blogger sceglie di prendersi una pausa dal lavoro.

La nuova vita di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi e Marco Gentili sono tornati dal Costa Rica con il cuore colmo di gioia e due bambine a camminare con loro mano nella mano. Sono Natacha e Sharlyn, le piccole di 9 e 10 anni che la coppia ha adottato. Benedetta e Marco sono tornati nella loro casa di sempre che, però, non sembra già più la stessa. Tutto è cambiato. “Stiamo cercando di riorganizzarci per tornare a una sorta di normalità, molto diversa da prima” ha raccontato lei in una storia su Instagram.

La food blogger si mostra un po’ ammaccata, con un accenno di raffreddore e un forte mal di gola. “Tornando a casa ho avuto un crollo di energia”, ma la cura è presto trovata. Adesso in casa Rossi “c’è un sacco di energia in più, e va benissimo così”. Natacha e Sharlyn “sono instancabili, come tutti i bambini della loro età. Hanno un sacco di energia, non so dove le trovano tutte queste energie…”.

Nei giorni scorsi, ha raccontato Benedetta, “un sacco di parenti sono venuti a casa per conoscere le bimbe”. I più attesi erano i cuginetti Nicolas e Thomas, con cui le nuove arrivate “hanno mangiato, hanno giocato e hanno fatto amicizia”. Grandi attenzioni anche al cucciolo di casa, il cagnolone Cloud. “Quanti tiri a palla ti fanno fare? – scherza con lui la neomamma – Ma quante coccole ti fanno”.

Per il tenero Carlo è un periodo molto impegnativo, così come per mamma e papà. La fatica si sente, ma la felicità di più. “Tutto molto bello ed emozionante, – afferma Benedetta con un grande sorriso – sia per noi genitori che per loro, che stanno scoprendo questa nuova vita”. La nuova famiglia sta pian piano imparando a conoscersi, “ci divertiamo, insieme stiamo bene, parliamo tanto, siamo molto contenti”.

Una pausa dal lavoro per le sue bimbe

Per Benedetta Rossi sono giorni così intensi che la carriera passa in secondo piano. “Io se riesco domani vorrei tornare qualche ora a lavoro” annuncia, ma senza troppa convinzione. Le priorità sono altre: “In questo momento voglio stare con loro. Hanno mille prime volte e voglio accompagnarle. Hanno bisogno della mamma e del papà, con il lavoro dopo mi organizzerò”.

Benedetta Rossi e Marco Gentili sono a capo di un’impresa milionaria, costruita da zero, soltanto grande a una passione instancabile e una spontaneità cui nessuna sa resistere. Benedetta ama ciò che fa, ma per lei è il momento di scoprirsi madre, di dedicarsi a queste piccole donne che l’hanno scelta e che l’accompagneranno per il resto della vita. E il lavoro, lo si può dire forte e chiaro, può decisamente aspettare.