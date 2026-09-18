Benedetta Rossi torna al lavoro: “Marco fa il papà a tempo pieno”

Dopo l’arrivo delle figlie Natacha e Sharlyn, la food blogger riprende gradualmente la sua attività: è il marito Marco a occuparsi della routine delle bambine

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Bendetta Rossi

Una nuova normalità tutta da costruire: dopo settimane dedicate quasi interamente alla famiglia e alle sue due figlie, Benedetta Rossi sta tornando gradualmente al lavoro. La food blogger ha rimesso piede nel suo studio e ha ricominciato a pensare alle ricette da portare davanti alle telecamere, mentre il marito Marco Gentili, come ha raccontato lei stessa tra le storie di Instagram, fa “il papà a tempo pieno”, dividendosi tra scuola, merende e chat di classe.

Benedetta Rossi torna al lavoro dopo l’arrivo delle figlie

C’è un prima e un dopo nella vita di Benedetta Rossi: l’arrivo delle figlie Natacha e Sharlyn – le due sorelle di 10 e 9 anni adottate in Costa Rica – ha completamente rivoluzionato la sua vita e quella del marito Marco Gentili, com’è giusto che sia. Le giornate della coppia hanno assunto un ritmo tutto nuovo, tra sveglie di buon mattino, colazione, scuola, zaini, merende e attività pomeridiane.

Una nuova vita che i due avevano a lungo desiderato, e che finalmente hanno cominciato ad assaporare, tra nuovi equilibri da costruire. E così, dopo settimane dedicate interamente alla famiglia, Benedetta Rossi sta tornando gradualmente in attività, come ha raccontato lei stessa tra le storie di Instagram.

La food blogger infatti ha reso partecipi i suoi numerosi fan di questa nuova fase della sua vita, parlando spesso del turbine di emozioni che ha travolto la sua famiglia. “Sono tornata al lavoro, con i ragazzi stiamo scegliendo le ricette da girare. Per ora ho fatto un part time, ma adesso ho la testa per cominciare”, ha spiegato dal suo studio.

Un ritorno graduale per la food blogger, che non sembra avere alcuna intenzione di correre per riprendere immediatamente i ritmi di prima. Soltanto pochi giorni fa aveva raccontato quanto fosse importante per lei accompagnare le bambine nelle loro tante “prime volte” in Italia e trascorrere più tempo possibile insieme a loro.

Ora, però, anche il lavoro torna a ritagliarsi il proprio spazio. A renderlo possibile è soprattutto la nuova organizzazione costruita con il marito Marco, che in questa fase si sta occupando in prima persona di gran parte della routine quotidiana delle due bambine.

Marco Gentili “papà a tempo pieno”

Mentre Benedetta tornerà presto davanti alle telecamere, Marco si è trasformato in un papà a tempo pieno: “Adesso preparo le schiscette tra sandwich, piadine, pancake, frutta. Poi riempio le borracce, le metto nello zainetto e ci avviamo verso la scuola”, ha raccontato con la consueta ironia.

Una routine completamente diversa da quella di qualche mese fa, che sembra però averlo conquistato. Anche quando, preso dai preparativi mattutini, finisce per dimenticarsi persino del suo caffè. La conclusione, del resto, dice tutto: “Ma è bellissimo“.

E tra i nuovi “compiti” di papà Gentili ce n’è poi uno che molti genitori conoscono fin troppo bene: le chat di classe. Benedetta ha raccontato, con un pizzico di ironia, di aver affidato direttamente al marito la gestione dei gruppi scolastici di entrambe le figlie: “C’ho messo lui, mi sembrava giusto così”. Ma lui pare non aver fatto una piega: “Le chat sono molto ordinate, sobrie. Per ora solo consigli utili e avvisi. Io sono un genitore con poca esperienza, ma non ci sono buongiornissimi. Bisogna sfatare questo falso mito”.

Una piccola ironia sulla quotidianità dei genitori che racconta bene il modo con cui Benedetta e Marco stanno affrontando questa nuova fase: con entusiasmo, ma senza perdere quella spontaneità che da sempre li caratterizza.

Natacha e Sharlyn, la loro nuova vita

A rendere più semplice il ritorno al lavoro di Benedetta c’è anche una buona notizia: Natacha e Sharlyn sembrano essersi ambientate molto velocemente nella loro nuova vita. “Loro vanno a scuola volentieri, si sono inserite subito, hanno già una marea di amichetti», ha raccontato felice la food blogger.

Un passaggio importante per due bambine che in poche settimane hanno affrontato cambiamenti enormi: un nuovo Paese, una nuova casa, una nuova scuola e anche una nuova lingua. Benedetta e Marco hanno scelto di accompagnarle in questa fase proteggendo il più possibile la loro quotidianità, tanto da decidere di non mostrarne i volti sui social. La coppia continuerà a raccontare la propria esperienza da genitori, ma lasciando le bambine lontane dall’esposizione pubblica.