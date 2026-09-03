Benedetta Rossi si commuove parlando per la prima volta delle figlie dopo l’adozione

Benedetta Rossi torna a casa con Natacha e Sharlyn dopo l’adozione in Costa Rica: le prime emozioni, la nuova vita e l’incontro speciale con Cloud

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Marco Gentili e Benedetta Rossi

Benedetta Rossi è tornata a casa insieme al marito Marco Gentili e alle figlie Natacha e Sharlyn, le due sorelle di 10 e 9 anni adottate in Costa Rica. Dopo settimane intense e qualche giorno di silenzio sui social, la food blogger ha deciso di raccontare ai follower le prime ore di questa nuova quotidianità. E lo ha fatto senza nascondere la commozione.

“Siamo tornati a casa, alla quotidianità, ne avevo bisogno. Stiamo bene, siamo molto felici”, ha dichiarato nelle storie di Instagram, con gli occhi lucidi. Una felicità che passa soprattutto attraverso le piccole cose: una spesa insieme, la scoperta dei nuovi luoghi, le persone da conoscere.

E poi quell’immagine pubblicata sui social che racchiude il senso di questo nuovo capitolo: le mani dei genitori e delle bambine insieme alla zampa di Cloud, il cane di famiglia.

Benedetta Rossi, le prime ore a casa con le figlie adottive

Per Natacha e Sharlyn, le figlie adottive di Benedetta Rossi, è il momento delle scoperte. Tutto è nuovo, dalle stanze di casa alle abitudini quotidiane, fino ai luoghi che diventeranno progressivamente familiari.

L’esperta di cucina lo racconta con la consapevolezza di chi sa che dietro l’entusiasmo esiste anche un passaggio delicato, fatto di emozioni da comprendere e metabolizzare.

Benedetta ha spiegato che le due sorelle sono curiose di conoscere ciò che le circonda e, soprattutto, “grandicelle e molto consapevoli di quello che sta avvenendo”.

Per tutti, però, sono giorni di prime volte. “Sono ancora nel pieno del turbinio delle emozioni. Tantissime prime volte per loro e per noi”, ha ammesso Benedetta, visibilmente commossa.

Tra le tante prime volte ce n’era una particolarmente attesa: l’incontro di Natacha e Sharlyn con Cloud, il cane di famiglia. Ed è andato nel migliore dei modi. “Benissimo”, ha affermato Benedetta rispondendo alle curiosità dei follower. Cloud prima le ha osservate, poi annusate. Le bambine, invece, hanno immediatamente cominciato a coccolarlo. È bastato poco perché nascesse un’intesa speciale.

“È scattato l’amore”, ha chiarito. Ma è soprattutto il soprannome scelto dalle sorelle a raccontare quanto velocemente il cane sia entrato nel loro nuovo universo familiare: in italiano lo chiamano già “il nostro fratello peloso”.

Un piccolo dettaglio che assume un significato particolare in giorni durante i quali ogni gesto sembra contribuire a costruire quel senso di casa che Benedetta e Marco desideravano da tempo.

Nessuna fretta di raccontare tutto subito. La priorità, adesso, è accompagnare le bambine nel passaggio verso la loro nuova vita. “Stiamo cercando di aiutare le bimbe a processare le emozioni che stanno vivendo, il nostro è un lavoro di squadra”, ha detto.

Dunque, un racconto più approfondito del percorso arriverà più avanti, quando l’intensità di questi primi giorni avrà lasciato spazio a una quotidianità più stabile.

Il sogno di Benedetta Rossi e il marito diventato realtà

Dietro queste immagini c’è un percorso lungo, affrontato dalla coppia con grande discrezione. In passato Benedetta Rossi e il marito avevano parlato anche pubblicamente del desiderio di diventare genitori e di quei figli che, semplicemente, non erano arrivati.

Poi la decisione di intraprendere il percorso dell’adozione e la partenza per la Costa Rica. “Il viaggio più bello della nostra vita comincia adesso”, aveva scritto Benedetta prima di partire. Al momento dell’incontro con Natacha e Sharlyn aveva invece raccontato un’emozione difficile da tradurre in parole: il primo sguardo, le mani che si stringono, l’inizio di una nuova famiglia.

Ora quel viaggio è giunto al termine. E nel primo messaggio dopo il rientro Benedetta ha voluto ringraziare anche chi ha seguito questo momento da lontano, soprattutto per il rispetto dimostrato: “È stato come sentire un abbraccio caldo”.

Il resto arriverà con calma. Perché adesso, più dei racconti sui social, contano le prime volte di Natacha e Sharlyn. E quella nuova quotidianità che Benedetta e Marco avevano immaginato a lungo e che, finalmente, è realtà.