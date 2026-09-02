Benedetta Rossi e Marco Gentili sono rientrati nelle Marche con le due figlie adottate in Costa Rica. Ad aspettarli c’era anche Cloud, protagonista della prima foto di famiglia a casa

Foto Instagram - fattoincasadabenedetta Benedetta Rossi, la prima foto di famiglia

Fino a qualche mese fa in quella casa vivevano Benedetta Rossi, Marco Gentili e Cloud. Adesso sono in cinque. Dopo le settimane trascorse in Costa Rica e la conclusione del percorso di adozione, la coppia è rientrata nelle Marche insieme alle due figlie. Benedetta lo ha raccontato sui social con una frase semplicissima: “Finalmente a casa!”.

La foto scelta per segnare il ritorno è molto nello stile con cui ha deciso di raccontare finora questa nuova fase della sua vita. È uno scatto dolce e delicato: solo le mani della famiglia appoggiate una sull’altra e, sopra, la zampa di Cloud. Perché in effetti mancava ancora lui. Nella foto precedente, condivisa una settimana fa, e che ha totalizzato il milione di like, c’erano le mani di tutti e quattro che si incrociavano.

Benedetta Rossi torna a casa con Marco e le figlie

Il rientro nelle Marche arriva pochi giorni dopo l’annuncio con cui Benedetta Rossi e Marco Gentili avevano raccontato di essere diventati ufficialmente genitori. La coppia si trovava in Costa Rica da diverse settimane per portare a termine il percorso di adozione di due sorelle, Natacha e Sharlyn.

Un periodo che Benedetta ha vissuto quasi completamente lontano dalla sua solita quotidianità. Meno ricette, meno lavoro, meno social e molto più tempo dedicato a conoscersi. Solo quando tutto è diventato ufficiale ha deciso di condividere la notizia con chi la segue.

E già allora, tra le tante emozioni del momento, aveva fatto capire quanto fosse forte il desiderio di rientrare. Non solo per ritrovare la propria casa, ma anche per far conoscere alle bambine quella che da adesso sarà la loro quotidianità. E, ovviamente, Cloud.

Cloud entra subito nella nuova foto di famiglia

A una settimana di distanza da quel primo post, il racconto riparte da casa. Nell’annuncio dell’adozione Benedetta aveva parlato di un “piccolo seme che è appena germogliato”, chiedendo tempo e delicatezza per questa nuova fase. Oggi quel seme è arrivato nelle Marche, nella casa in cui la famiglia comincerà davvero a costruire la propria quotidianità.

Se una settimana fa c’erano le mani intrecciate per dire “Siamo ufficialmente una famiglia”, questa volta nello scatto è comparsa anche la zampa di Cloud. Benedetta continua così a raccontare il cambiamento: pochi dettagli, nessun volto e, questa volta, tre parole che dicono tutto. “Finalmente a casa”.

Il cane di Benedetta e Marco era rimasto nelle Marche durante il soggiorno in Costa Rica e il suo nome era comparso più volte nei racconti della food creator. Il primo scatto dopo il rientro, quindi, non poteva che essere anche con lui. Nella foto pubblicata su Instagram le mani sono tutte una sopra l’altra e Cloud appoggia la zampa proprio in cima. Benedetta non aggiunge praticamente altro.

Sotto al post sono arrivati subito migliaia di commenti. Tra questi anche quello di Paolo Camilli, che ha lasciato una serie di cuori, e quello di Valentina Persia: “Ora siete al completo, buona vita piena di sorrisi, amore e manicaretti”.

Per Benedetta Rossi comincia una quotidianità tutta nuova

Adesso viene probabilmente (e finalmente) la parte più normale e allo stesso tempo più nuova di tutta questa storia. La casa, il lavoro, la scuola, le giornate insieme. Per Benedetta Rossi e Marco Gentili il viaggio in Costa Rica si è chiuso, mentre quello familiare è appena cominciato. Un nuovo capitolo per tutti, con nuove storie ancora da raccontare.

La linea, almeno per ora, sembra essere proprio questa. Benedetta Rossi racconta il cambiamento senza mettere le bambine al centro dei social. E anche per raccontare ai propri follower che finalmente sono tornati a casa. Le sono bastate cinque mani, una zampa e una foto scattata sull’erba.