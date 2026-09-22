Da Sage Stallone a Presley Gerber: i figli delle star morti tragicamente e prematuramente

La notizia dell'improvvisa morte di Presley Gerber, bellissimo figlio della top model Cindy Crawford, stroncato a soli 27 anni da una probabile overdose mentre si trovava in rehab ha lasciato il mondo senza fiato. La perdita di un figlio, in età così giovane e in modo tanto drammatico, è forse il dolore più grande del mondo. Eppure Cindy non è la prima star famosa colpita da un lutto così devastante. Ripercorriamo gli esempi più celebri