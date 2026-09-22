Da Sage Stallone a Presley Gerber: i figli delle star morti tragicamente e prematuramente

22/09/26 11:49

La notizia dell'improvvisa morte di Presley Gerber, bellissimo figlio della top model Cindy Crawford, stroncato a soli 27 anni da una probabile overdose mentre si trovava in rehab ha lasciato il mondo senza fiato. La perdita di un figlio, in età così giovane e in modo tanto drammatico, è forse il dolore più grande del mondo. Eppure Cindy non è la prima star famosa colpita da un lutto così devastante. Ripercorriamo gli esempi più celebri
Foto di Sara Gambero

Sara Gambero

Giornalista esperta di Spettacolo e Lifestyle

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.