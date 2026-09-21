Presley Gerber, chi è suo padre Rande, marito di Cindy Crawford

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IPA Presley Gerber, bellissimo e fragile: la sua vita, tra successi e dipendenze

Imprenditore di successo, marito di una delle top model più famose di sempre e padre di Presley e Kaia Gerber, Rande Gerber è da quasi trent’anni l’uomo al fianco di Cindy Crawford, con la quale ha costruito una delle famiglie più conosciute dello showbiz americano.

Una famiglia oggi colpita da un dolore enorme: la morte del primogenito Presley Gerber, scomparso a soli 27 anni. La notizia è stata confermata da un rappresentante della famiglia, che ha chiesto il rispetto della privacy in un momento definito “molto difficile e doloroso”.

Rande Gerber, chi è il marito di Cindy Crawford

Nato il 27 aprile 1962, Rande Gerber ha costruito la propria carriera lontano dalle passerelle che hanno reso celebre sua moglie. Prima di diventare un nome conosciuto nel mondo dell’imprenditoria, però, anche lui ha avuto un contatto con la moda, per poi dedicarsi soprattutto al settore dell’ospitalità e dell’intrattenimento.

Gerber si è infatti affermato come imprenditore nel mondo dei locali, dei bar e della nightlife americana. Negli anni il suo nome è diventato particolarmente noto grazie a “Casamigos”, il marchio di tequila creato insieme all’amico di lunga data George Clooney e all’imprenditore Mike Meldman.

Dietro il nome del marchio c’è proprio una storia di amicizia: Gerber e Clooney erano vicini di casa in Messico, dove avevano costruito due abitazioni affiancate a Los Cabos. Quel luogo venne chiamato “Casamigos”, letteralmente “casa degli amici”, e finì per dare il nome al progetto imprenditoriale nato dalla loro comune passione per la tequila. L’amicizia fra i due è sempre stata molto stretta e ha coinvolto anche le rispettive famiglie: Rande è stato testimone di nozze di Clooney quando l’attore ha sposato Amal Alamuddin nel 2014.

Se sul versante professionale Rande Gerber ha costruito un’identità indipendente da quella della celebre moglie, nella vita privata il suo nome è legato da oltre trent’anni a quello di Cindy Crawford. I due iniziarono a frequentarsi negli anni Novanta, dopo la fine del matrimonio della top model con Richard Gere, ma tra i due, almeno all’inizio, ci fu soprattutto un’amicizia, elemento che la stessa top model ha indicato negli anni come uno dei punti di forza del loro rapporto.

La coppia si è sposata il 29 maggio 1998, scegliendo una cerimonia lontana dagli eccessi: da allora Crawford e Gerber non si sono più lasciati, costruendo un’unione particolarmente longeva per gli standard di Hollywood. Un anno dopo le nozze, nel 1999, è nato il loro primo figlio, Presley Walker Gerber, e nel 2001 è arrivata la secondogenita Kaia. Entrambi hanno ereditato il legame della madre con il mondo della moda e hanno iniziato giovanissimi a lavorare come modelli.

Rande Gerber e il rapporto con i figli Presley e Kaia

Nonostante la notorietà, Cindy Crawford e Rande Gerber hanno cercato per anni di mantenere una parte della loro vita familiare lontana dai riflettori. Presley e Kaia sono cresciuti in California ma diventati adolescenti hanno cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda.

Presley cominciò a sfilare quando aveva appena 15 anni: arrivarono subito le prime passerelle importanti, fra cui quella di Moschino a Los Angeles, seguita dalle esperienze con Dolce & Gabbana e Calvin Klein. Kaia avrebbe seguito un percorso simile, diventando una delle modelle più richieste della sua generazione. Ma, dietro l’immagine patinata di una delle famiglie più glamour d’America, Presley viveva una vita tormentata.

Il ragazzo aveva parlato pubblicamente dei propri problemi di salute mentale e della dipendenza, raccontando della sua depressione, degli attacchi di panico e il percorso intrapreso per stare meglio. Anche Kaia, in un’intervista pubblicata da Vogue nel settembre 2026, aveva raccontato quanto la lunga battaglia del fratello contro la dipendenza avesse inciso sugli equilibri dell’intera famiglia.

Il 20 settembre del 2026 Presley Gerber è morto a soli 27 anni: secondo i registri del Los Angeles County Medical Examiner citati dalla stampa americana, il giovane si trovava in una struttura di riabilitazione al momento della morte. “Chiediamo riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso“, ha fatto sapere la famiglia dopo la scomparsa del ragazzo.