Jayden James, chi è il bellissimo figlio di Britney Spears, diventato volto di un noto beauty brand

Jayden James, figlio di Britney Spears, conquista moda e beauty. Dietro il debutto, un’infanzia complessa e il rapporto (recentemente) ritrovato con la celebre madre

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ANSA Britney Spears

Per anni è rimasto lontano dai riflettori che hanno accompagnato praticamente ogni momento della vita di sua madre. Ora, a quasi 20 anni, Jayden James Federline, il figlio minore di Britney Spears e Kevin Federline, sembra pronto a costruire un percorso tutto suo.

Prima la passerella parigina di Vetements, poi la musica e adesso una copertina che segna un passaggio importante: il ragazzo è il protagonista del nuovo numero di MACzine, la piattaforma editoriale digitale di MAC Cosmetics.

Un debutto che inevitabilmente riporta l’attenzione sulla famiglia Spears, ma che racconta anche il tentativo di Jayden di affrancarsi da un cognome ingombrante. Cresciuto per buona parte della sua vita lontano dalla madre e trasferitosi alle Hawaii con il padre, negli ultimi anni è tornato in California e ha ricostruito gradualmente il rapporto con la reginetta del pop.

Jayden James, chi è il figlio di Britney Spears

Jayden James è nato il 12 settembre 2006, quasi esattamente un anno dopo il fratello maggiore Sean Preston. I suoi genitori, Britney Spears e Kevin Federline, si sono sposati nel 2004, ma il matrimonio è terminato poco dopo la sua nascita e il divorzio è stato finalizzato nel 2007.

Jayden aveva dunque poco più di un anno quando la situazione familiare è radicalmente cambiata. Nel gennaio 2008, durante uno dei periodi più difficili e mediaticamente esposti della vita di Brit, il tribunale ha affidato a Kevin Federline la custodia fisica e legale esclusiva dei due bambini. Successivamente i genitori hanno raggiunto un nuovo accordo: Federline ha mantenuto la custodia, mentre Britney ha riottenuto il diritto di visita.

Jayden e Sean Preston sono quindi cresciuti prevalentemente con il padre, mentre la vita della madre continuava a essere seguita costantemente dai media. Dal 2008, inoltre, Britney è stata sottoposta alla conservatorship durata tredici anni. Per i suoi figli ha significato trascorrere l’infanzia all’interno di una realtà inevitabilmente particolare, ma allo stesso tempo molto più riservata rispetto all’esposizione pubblica della madre.

Una discrezione che ha caratterizzato anche l’adolescenza di Jayden. Nel 2023 Kevin Federline si è trasferito con la famiglia alle Hawaii, portando ancora più lontano i ragazzi dal circuito di Hollywood. Jayden ha trascorso lì una parte importante della sua adolescenza e ha completato gli studi superiori a distanza.

Più complicato è stato invece il rapporto con Britney. Per anni tra la cantante e i figli c’è stata una forte distanza. Nel 2022, quando aveva 15 anni, Jayden ha parlato pubblicamente della relazione con la madre, lasciando però aperta la possibilità di una futura riconciliazione. La svolta è arrivata alla fine del 2024, quando, dopo aver terminato gli studi, il ragazzo è tornato in California e ha cominciato a riavvicinarsi alla Spears.

Moda e musica nel futuro di Jayden James

Mentre ricostruiva il legame con la madre, Jayden ha cominciato a decidere cosa fare del proprio futuro. A giugno 2026, insieme al fratello Sean, ha sfilato per Vetements a Parigi. Per entrambi è stata un’occasione per mostrarsi al pubblico in una veste completamente nuova.

Jayden non ha nascosto l’emozione per il debutto. Ha raccontato di essere stato rigido a causa del nervosismo e di voler perfezionare la propria camminata, confermando però l’interesse a proseguire nel mondo della moda.

Adesso è arrivato un altro passo importante. MAC Cosmetics lo ha scelto come protagonista di MACzine, segnando il suo primo importante ingresso nel settore beauty. Fotografato da Sarah Pardini, Jayden appare in copertina con in mano il celebre spray Fix+, mentre il titolo pone una domanda provocatoria: “Chi diavolo è Jayden James?”.

Una scelta che non sembra casuale. Nicola Formichetti, direttore creativo globale di MAC, ha sottolineato l’interesse del marchio per i talenti emergenti e la particolare sensibilità creativa del ragazzo.

La passerella e il beauty potrebbero però rappresentare soltanto una parte del futuro di Jayden. C’è infatti un’altra passione che lo accompagna da tempo: la musica.

Il figlio di Britney suona il pianoforte, compone e si dedica alla produzione musicale. Anche Sean Preston condivide questa passione e i due fratelli stanno lavorando insieme, pur senza aver ancora pubblicato ufficialmente i propri brani.

Anche la Spears ha parlato delle capacità musicali del figlio, raccontando del suo talento al pianoforte e della sua capacità di spaziare tra generi differenti. Jayden, dal canto suo, preferisce non accelerare i tempi: continua a dedicarsi alla scrittura e alla produzione e pubblicherà la sua musica solo quando sentirà che sarà davvero pronta.