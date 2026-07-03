I figli di Britney Spears debuttano in passerella alla Paris Fashion Week

Sean Preston e Jayden James, figli di Britney, debuttano come modelli alla Paris Fashion Week per il brand Vetements. E rivolgono parole piene d’affetto alla mamma, che li ha sostenuti da casa

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

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I figli di Britney Spears, Sean Preston e Jayden James Federline, rispettivamente 20 e 19 anni, si aggiungono alla lunga lista dei nepo baby di Hollywood: fino ad oggi restii al mondo dello showbiz e con una vita lontana dai riflettori – sono cresciuti sotto la custodia del padre – la scorsa settimana hanno fatto il loro debutto ufficiale da modelli, in passerella alla Paris Fashion Week, per il brand Vetements. Giovani, belli e molto somiglianti alla mamma (soprattutto il più piccolo), Sean e James hanno calcato la passerella con sicurezza e determinazione, nononstante l’inesperienza. E mamma Britney, che pure non era presente, li ha supportati a distanza, con messaggi, telefonate e un bellissimo mazzo di fiori inviato subito prima del debutto.

Il figlio maggiore Sean era elegantissimo con una camicia nera, un paio di jeans blu larghi e una cravatta nera. L’outfit era completato da un lungo cappotto nero in raso e da un paio di scarpe nere eleganti. Il look del minore, Jayden, era invece più casual: indossava una canotta bianca, un paio di jeans e una cintura marrone in vita.

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Proprio Jayden, in un’intervista pubblicata giovedì da Vogue, ha rivelato che mamma Britney era “molto nervosa” per loro mentre sfilavano per la prima volta in passerella. “Si preoccupava per noi e si assicurava che fosse davvero quello che volevamo fare”, ha aggiunto. Jayden aggiungendo: “Mamma ci ha mandato dei fiori in hotel come portafortuna, e ci ha chiamato e mandato messaggi tantissime volte. Continuava a dirci: “Ragazzi, siete i miei figli. Ce la farete. È stato bello avere questo sostegno con noi prima di uscire in passerella”.

Jayden non è nuovo al mondo della moda: aveva fatto una rara apparizione sul red carpet partecipando alla sfilata Dior Cruise 2027 a Los Angeles a maggio 2026. Quello era stato il suo ritorno sul tappeto rosso dopo oltre un decennio, dall’ultima volta che aveva posato con sua mamma ai Teen Choice Awards nel 2015

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Sean e Jayden si sono trasferiti alle Hawaii con il padre nel 2023, ma Federline ha rivelato nella sua autobiografia You Thought You Knew, pubblicata l’anno scorso, che Jayden è tornato a vivere a Los Angeles. “Jayden è già tornato a Los Angeles, per inseguire i suoi sogni musicali”, ha scritto, aggiungendo che l’adolescente è “pieno di energia creativa”. Kevin Federline ha poi aggiunto, parlando dei figli: “Vederli entrambi crescere e diventare se stessi mi ha riempito di orgoglio. Abbiamo fatto tutto il possibile per prepararli alla vita e so che sono pronti”.

Britney Spears si è riconciliata con i figli dopo un lungo periodo di allontanamento, dovuto ai suoi problemi personali, tanto che negli ultimi mesi ha ocndiviso video e foto con i ragazzi sui social media. Due mesi fa, il maggiore Sean aveva iniziato a usare il cognome della madre sui social, anziché quello del padre. Secondo quanto riportatoda TMZ il giovane ora si fa chiamare “Sean P Spears” su Instagram. Prima del cambio, si faceva chiamare semplicemente Sean Preston.

Dopo ch eil 4 marzo scorso la Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza, Sean e Jayden si sono mobilitati per lei, spingendola ad entrare in una clinica di riabilitazione.

“I ragazzi hanno iniziato a interessarsi alla situazione della madre. Sono gli unici che ascolta, e sono stati così affettuosi, così gentili, ma anche così fermi e decisi. Per loro questo punto – che britney dovesse entrare in clicnica, ndr . non era negoziabile”, ha dichiarato una fonte al Daily Mail,

La cantante si è dichiarata colpevole durante l’udienza preliminare ed è stata condannata a 12 mesi di libertà vigilata e un giorno di carcere. Le è stato inoltre ordinato di frequentare un programma di rieducazione sull’abuso di alcol e droghe della durata di tre mesi. Le è stata inflitta una multa di 721 dollari e le è stato inoltre ordinato di sottoporsi a sedute settimanali con uno psicologo e a due sedute mensili con uno psichiatra.

Dopo l’arresto, Britney si è “volontariamente” ricoverata nella lussuosa clinica di riabilitazione Borden Cottage nel Maine. Con l’aiuto e il sostegno dei figli, è pronta a rimettersi in sesto e recuperare il tempo perduto.