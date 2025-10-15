Britney Spears, l’ex marito rivela dettagli inquietanti: “Guardava dormire i nostri figli con un coltello in mano”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

La conosciamo come popstar mondiale, autrice di tormentoni come Baby One More Time e Toxic, ma Britney Spears è da sempre anche e soprattutto un mix esplosivo di talento, fragilità e resilienza. Dalla principessa del pop, amata in tutto il mondo, alla donna che ha dovuto lottare per la propria libertà, la sua vita è stata una montagna russa di successi, scandali e rinascite. Dopo anni di tutela legale e una lunga battaglia personale, Britney sembrava finalmente aver ritrovato un po’ di pace, ma ora le nuove rivelazioni dell’ex marito Kevin Federline con cui la popstar è stata sposata neanche 3 anni, riportano l’artista al centro del caos mediatico. Le accuse sono pesanti e riaprono vecchie ferite, soprattutto perché riguardano anche i suoi figli, Sean Preston e Jayden James, tanto che ad oggi in molti si chiedono se Britney riuscirà mai a trovare la serenità di cui ha bisogno.

Britney Spears, le gravi accuse dell’ex marito Kevin Federline

Britney Spears torna al centro del ciclone mediatico e questa volta le accuse sono tra le più inquietanti mai emerse sul suo conto. A riportarle è l’ex marito Kevin Federline, con il quale Britney è stata sposata dal 2004 al 2007, che nel suo libro in uscita dal titolo You Thought You Knew racconta episodi da brivido risalenti agli anni in cui la popstar viveva con i figli Sean e Jayden.

Secondo quanto scrive Federline, Britney avrebbe più volte osservato i bambini mentre dormivano, tenendo in mano un coltello. Una scena che, se fosse vera, mescolerebbe inquietudine e disperazione, tracciando l’immagine fragile di una madre tormentata e sola.

Federline, che da tempo ha la custodia dei due figli, descrive nel libro momenti di forte tensione e notti in cui i ragazzi si sarebbero svegliati trovandola sulla soglia della stanza, immobile e silenziosa, “Poi si voltava e se ne andava senza dare spiegazioni” avrebbe scritto l’ex ballerino.

“Si sentivano spaventati” ha proseguito Federline, spiegando di aver percepito in quelle notti “il segno di qualcosa che stava precipitando”. Da quel momento, racconta Kevin, la preoccupazione per la salute mentale di Britney sarebbe diventata costante, fino alla decisione di allontanarla dalla quotidianità dei figli.

Inutile dire che le dichiarazioni di Federline hanno immediatamente scatenato una tempesta sui social: da un lato c’è chi si dice sconvolto dalle rivelazioni e teme che l’ex reginetta del pop non abbia ancora superato i traumi degli anni più bui. Dall’altro, c’è chi difende Britney, ricordando come la sua vita sia stata costantemente manipolata, travisata e utilizzata per creare scandali e titoli da prima pagina. Dopo oltre un decennio sotto tutela legale, l’artista ha appena iniziato a riappropriarsi della propria libertà e per molti, queste nuove accuse rischiano solo di riportarla in un incubo mediatico che sembrava finalmente finito.

“È diventato impossibile fingere che vada tutto bene. Dal mio punto di vista, il tempo sta per scadere, e ci stiamo avvicinando all’undicesima ora”, ha scritto Federline nel suo memoir, “Succederà qualcosa di brutto se le cose non cambiano, e la mia più grande paura è che resteranno i nostri figli a raccogliere i pezzi” ha concluso tristemente.

L’attacco di Kevin Federline e la reazione di Britney Spears

Britney, secondo fonti vicine, sarebbe “profondamente ferita” da quanto scritto dall’ex marito e chi le è accanto sostiene che la cantante non riconosca la ricostruzione fatta nel libro e che l’ex marito starebbe approfittando del clamore per tornare sotto i riflettori. D’altronde non sarebbe la prima volta che la vita privata della Spears viene trasformata in una narrazione sensazionalista dove i suoi momenti di fragilità diventano materiale da copertina.

Dopo l’uscita del suo memoir The Woman in Me, in cui aveva raccontato con grande lucidità i demoni e le ferite del passato, sembrava che Britney avesse finalmente trovato una voce per difendersi, eppure ogni nuova dichiarazione esterna sembra riaprire ferite che non si sono mai del tutto rimarginate. E anche il divorzio lampo dal secondo ex marito, Sam Asghari, di certo non l’ha aiutata.

Oggi la popstar vive lontana dai riflettori, immersa nella sua casa in California, e condivide sui social momenti di libertà, danza e leggerezza. Al momento, a parte il dichiararsi ferita dell’accaduto, la popstar non ha aggiunto altro e anche il suo entourage è rimasto in silenzio. Ma il passato, come dimostrano queste accuse, continua a inseguirla e la sua storia resta quella di una donna che ha conosciuto l’apice del successo e il fondo della vulnerabilità pubblica.