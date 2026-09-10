Brandon Thomas Lee, il figlio di Pamela Anderson si sposa. L’annuncio della futura moglie

IPA Brandon Thomas Lee e Pamela Anderson

Fiori d’arancio in casa Anderson-Lee. A poche settimane dalle nozze del secondogenito Dylan Jagger Lee celebrate a Saint-Tropez, anche il primogenito Brandon Thomas Lee è pronto a pronunciare il fatidico Sì. Il produttore, figlio dell’attrice Pamela Anderson, ha chiesto la mano della compagna Katarina Demetriades durante un romantico viaggio, come mostra l’annuncio condiviso dalla futura sposa, con le immagini della proposta e la data del fidanzamento ufficiale.

L’annuncio della futura sposa

Un carosello di immagini e poche parole: “Vi presento il mio fidanzato”. La proposta è arrivata lo scorso 29 agosto, come scrive Katarina Demetriades. Quello è stato il giorno in cui Brandon Thomas Lee si è inginocchiato per donarle il prezioso anello che, tra l’altro, è in bella mostra in tutto il suo splendore proprio nella prima foto della sequenza.

La location scelta è stata l’Indonesia, dove la coppia ha trascorso una vacanza. Nelle foto i due si mostrano complici e affiatati in riva all’oceano, con outfit matchy nei toni del bianco e un falò acceso sulla sabbia al calar del sole.

Non è mancata la reazione entusiasta della famiglia e degli amici, in particolare quella della madre Pamela Anderson, che è intervenuta pubblicamente tra i commenti del post: “Sono così felice per voi, angeli. Siete una coppia meravigliosa. Ora l’avventura ha inizio. Che la forza sia con voi. Con tutto il mio amore, mamma”.

Per l’attrice, attualmente impegnata alla Mostra del Cinema di Venezia, si tratta della seconda grande gioia nel giro di pochi mesi, dopo l’emozione del matrimonio del secondogenito Dylan Jagger Lee, che lo scorso luglio ha sposato la compagna Paula Bruss.

Chi è Katarina Demetriades, la storia d’amore con Brandon Thomas Lee

Conosciuta sui social come “Katarina Deme”, Katarina Demetriades è una modella, creator e attrice. Classe 2004, è cresciuta a Los Angeles in una famiglia di origini greche, con il padre imprenditore Jim Deme e la madre stilista Nancy Deme. Nel tempo ha costruito un notevole seguito sui social, superando la soglia di un milione di follower complessivi tra Instagram e TikTok con i suoi contenuti dedicati a tendenze e viaggi.

Parallelamente all’attività di modella e influencer, Katarina vanta alcune esperienze nel mondo dello spettacolo. Nel 2018, ad esempio, ha preso parte a un episodio della celebre serie TV Will & Grace, mentre nel 2020 ha lavorato nella commedia Then Came You, diretta da Adriana Trigiani. Nonostante gli impegni professionali, inoltre, sta proseguendo gli studi universitari, frequentando il corso di laurea in Filosofia presso la New York University.

Prima di conoscere il suo futuro marito, Katarina Demetriades è stata legata sentimentalmente per circa tre anni al musicista australiano The Kid Laroi, relazione terminata nel 2023. In realtà il primo incontro col figlio di Pamela Anderson, che lavora nel cinema e in ultimo ha prodotto il documentario Pamela – A love story, non è affatto recente: i due si conoscono da molti anni e, prima di innamorarsi, sono stati buoni amici. La scintilla è scoccata nel 2025, dopodiché si sono trasferiti insieme a New York. La loro prima apparizione pubblica? Proprio durante le nozze del fratello di lui, Dylan.