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IPA Bianca Balti e Alessandro Cutrera

Dopo la malattia, Bianca Balti sta vivendo un periodo di rinascita e il lavoro non c’entra niente. La top model è pronta a cedere la staffetta alla figlia Matilde – modella bella e brava tanto quanto la mamma – e chissà, godersi un po’ di tempo lontano dai riflettori, accanto all’uomo che ama. Dal 2024 Bianca fa coppia fissa con l’imprenditore e pilota Alessandro Cutrera e si dice che i due sarebbero pronti al grande passo. La modella ha anche sfoggiato un anello che ha tutta l’aria di una proposta. Per Balti sarebbe il terzo matrimonio, e non è mai apparsa così radiosa.

A Venezia ci sfuggì l’anello

Al Festival di Venezia Bianca Balti ha sfoggiato un outfit a dir poco scenografico. Fasciata nel lungo abito chiaro, con due grandi ali di piume sulle spalle, aveva tutta l’aria di una visione angelica. Era bellissima, ci ha abbagliato e non siamo riusciti a cogliere un piccolo, ma essenziale, dettaglio. Sul red carpet del festival del cinema, percorso mano nella mano con Alessandro Cutrera, la modella portava all’anulare sinistro un anello di diamanti che, a ben guardare, deve avere ben più di un paio di carati.

IPA

Sui tappeti rossi i gioielli sono sempre importanti, ma l’anello di Bianca ha proprio l’aria di un anello di findazamento. E l’indizio è confermato dai dolci baci che la coppia si è scambiata alla kermesse, dai sorrisi e dall’evidente complicità.

Alessandro Cutrera avrebbe già fatto la proposta

L’anello di diamanti scorto al dito della top model da adito a rumors che assicurano che i due si sarebbe ufficialmente fidanzati già da qualche mese. La proposta, si dice, pare sia arrivata a Malibù, in California, dove Bianca si è trasferita ormai da qualche anno assieme alla figlia minore Mia (la maggiore Matilde gira il mondo per lavoro). Forse proprio nel giorno del loro secondo anniversario.

“Il tuo compleanno mi ha dato la scusa per per infrangere la promessa che avevo fatto a me stessa: non stare con nessun uomo per un anno intero. E tradire quella promessa per te è stata una delle decisioni migliori della mia vita” aveva scritto Balti in un romantico post su Instagram, per poi augurarsi che “gli anni che ci aspettano siano più semplici, più sereni”. La prospettiva è quella di un futuro assieme, chissà se da marito e moglie.

Bianca ha incontrato Alessandro Cutrera nell’estate del 2024, passeggiando su una spiaggia di Los Angeles. I due si sono piaciuti subito, ma lei aveva promesso di restare single per un po’ e, poco dopo, è arrivata la diagnosi di cancro. Nonostante la loro frequentazione non fosse che all’inizio, Alessandro le è rimasto vicino. “Non ho mai avuto un uomo che si prendesse cura di me. Alessandro lo sta facendo” raccontò lei. Da allora, non si sono più lasciati e dopo aver condiviso il dolore, sono pronti a godersi la serenità.

Il terzo matrimonio per Bianca Balti

La top model 42enne è stata sposata due volte. Le prime nozze, nel 2006, furono con il fotografo italiano Christian Lucidi, padre della figlia Matilde. Sette anni dopo arrivò il divorzio e, nel 2017, Balti si risposò con il creativo americano Matthew McRae, padre della secondogenita Mia, nata due anni prima. Esperienze intense, ma non felici. Adesso, con Alessandro Cutrera, Bianca Balti ha la possibilità di rifarsi dalle delusioni passate e godersi finalmente un amore che “ti fa stare bene, ti guarisce”.