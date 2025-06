Alessandro Cutrera, chi è il fidanzato di Bianca Balti

Forte, bellissima e con tanta voglia di riprendere a vivere la vita. Bianca Balti appare più serena e piena di progetti, volenterosa di godersi le piccole e grandi emozioni che aveva dovuto mettere in pausa per curarsi dal cancro.

Con lei, già da tempo, il sostegno e l’amore di Alessandro Cutrera, il fidanzato che nel corso del periodo più faticoso ha saputo starle accanto e di cui la modella appare innamoratissima. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Alessandro Cutrera

Nei momenti più difficili della vita, spesso l’amore delle persone più care e affini può davvero essere un acceleratore per tornare a una vita più serena. E tra gli affetti più di sostegno per Bianca Balti c’è senza ombra di dubbio Alessandro Cutrera: una presenza concreta, capace di esserci anche nel silenzio, quando le parole non bastano.

Nonostante il legame con una personalità abituata a stare sotto i riflettori, Alessandro Cutrera sembra voler mantenere un profilo basso. Riservato e attento alla sua privacy, di lui sappiamo che è un pilota automobilistico del Ferrari Challenge, il campionato monomarca nato nel 1993, e che si occupa di alcuni investimenti.

Una riservatezza, la sua, che non gli impedisce comunque di apparire nelle storie e nelle foto pubblicate da Bianca Balti sui suoi profili social: scatti in cui i due, nonostante la loro storia sia nata nel 2024, appaiono felici, complici e legati da un sostegno reciproco che nemmeno i momenti più difficili può spezzare.

Alessandro Cutrera e il rapporto con Bianca Balti

Un amore, quello tra Bianca e Alessandro Cutrera, fortissimo e nato quasi per caso. I due si sono conosciuti nel 2024 durante una passeggiata al mare.

A raccontare il loro primo approccio proprio Bianca, che in un’intervista alle Iene ha spiegato: “Lui proprio mi piaceva da subito, ma avevo appena detto alle mie amiche che per un anno non sarei stata con nessuno. Quindi, per dimostrare di essere forte anche in questa cosa, non l’ho baciato“.

Le cose, poi, sono poi cambiate rapidamente anche grazie all’attitudine di Alessandro che pare essere in grado di starle accanto: “In un modo o nell’altro mi sono sempre sentita superiore agli uomini che ho frequentato, invece con Alessandro non mi sento superiore in niente. Credo di avere un grande problema ad accettare l’aiuto degli altri. Non ho mai avuto un uomo che si prendesse cura di me. Alessandro lo sta facendo”.

Un amore che guarisce, proprio come detto dalla modella a corredo di alcune foto condivise: l’aiuta a superare i momenti più complicati senza prevaricare e proponendole un sostegno che si aggiunge a una forza che Bianca Balti ha saputo dimostrare negli ultimi mesi.

Un’energia fatta di piccoli gesti, di presenza costante, di complicità sincera, che rende tutto più lieve e che alimenta la grande determinazione di Bianca: una donna che cerca di andare oltre alla narrazione di modella, di persona che viene accostata perennemente alla sua malattia dimenticando la vera essenza. Una donna che vuole vivere di momenti insieme alle proprie figlie e al compagno, ridere, camminare sulla spiaggia e riprendersi un’esistenza il più normale possibile.