Ufficio Stampa Fascino Giovanni Grazioso

Ormai la voce girava da tempo, e l’ufficialità si è fatta attendere, ma possiamo dirlo con certezza: Giovanni Grazioso è il terzo tronista della stagione 2026/2027 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo Temptation Island, per Giovanni si profila un momento d’oro all’orizzonte: con l’ex Sabrina Soussi è finita, e per lui sono arrivate numerose opportunità. Eletto come il personaggio preferito dell’ultima edizione di TI, siamo sicuri che tutti lo amino?

Giovanni Grazioso, il nuovo Tronista di U&D

“Mi chiamo Giovanni, ho 31 anni e vengo da Catania”. Nel video di presentazione a Uomini e Donne, Giovanni ci dice tre cose che sappiamo già su di lui. A lui è sufficiente questo, in effetti: l’ultima edizione del viaggio nei sentimenti lo ha incoronato come personaggio più amato. Una volta spente le luci del programma, per lui è iniziata una rinascita: il suo carrettino, dove vende brioche, è stato preso d’assalto. Tutti volevano conoscerlo, e celebrarlo.

Ed è così che è arrivata la fama, le interviste e la proposta di Maria De Filippi, che sa sempre cosa proporre al proprio pubblico. Volente o nolente, Giovanni Grazioso è in alto nell’indice di gradimento. E quando qualcosa o qualcuno viene tanto apprezzato e amato, è inevitabile l’arrivo degli “hater”. Le reazioni del pubblico all’annuncio sono state ovviamente positive, ma non potevano di certo mancare le “note stonate”.

“Ma lui questo voleva! (…) Il successo e il desiderio di continuare a fare tv non me lo ha fatto più vedere vero”, il commento di un utente. “Non ce lo vedo per niente bene come tronista”. Anche il tempismo non è stato del tutto apprezzato: “Io non capisco perché per forza uno che chiude una relazione in automatico viene infilato in un’altra trasmissione per trovare compagna”. All’interno del dating show, oltretutto, ritrova una vecchia conoscenza: Lorenzo Ferrari, corteggiatore di Giorgia. Sì, proprio quel “Lory” con cui Sabrina lo aveva tradito, scambiandosi un bacio durante il viaggio nei sentimenti.

Dall’affetto del pubblico alle prime critiche

Anche in questo caso possiamo notare un copione ben diffuso: un personaggio raggiunge il picco della sua fama televisiva, lo fa in un momento in cui è molto ben visto, poi inizia una parabola di rinascita, e il successo inizia ad attirare – inevitabilmente – le critiche. Un destino che spesso viene condiviso proprio dai personaggi più amati dai reality show: “Lo avete osannato, tutti pazzi di lui ed ora leggo solo critiche: Ma la vostra coerenza?”, si è domandato un utente, e con ragione.

Intanto, Giovanni Grazioso è pronto per lanciarsi in questa nuova avventura. Tra l’altro, nei commenti al video dell’annuncio, ha ricevuto il sostegno di Danilo D’Angelo: “Da questo momento inizierà un nuovo capitolo della tua vita, sono orgoglioso di te. Buona fortuna”, e Rosario Monetti: “In bocca al lupo, mbare, per questo nuovo capitolo della tua vita. Sii te stesso e niente sai già cosa penso di te”. Maria non sbaglia mai un colpo, e siamo certe che Giovanni a Uomini e Donne saprà come farsi valere. E chissà: magari troverà davvero l’amore.