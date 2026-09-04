Uomini e Donne, chi è Giacomo, il nuovo tronista

Nuovo volto sul trono di" Uomini e Donne": si chiama Giacomo, ha 30 anni e nella vita lavora come responsabile commerciale

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Maria De Filippi

Nuovo volto sul trono di Uomini e Donne: si chiama Giacomo, ha 30 anni e nella vita lavora come responsabile commerciale. Presentato ufficialmente durante la registrazione del 3 settembre, è pronto a iniziare il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi con un obiettivo preciso: conoscere una donna con cui costruire una relazione seria, senza correre e senza fermarsi alle apparenze.

Giacomo, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Si chiama Giacomo ed è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il suo ingresso è stato annunciato attraverso i canali ufficiali della trasmissione e il video di presentazione pubblicato da WittyTV. Il ragazzo sarà uno dei protagonisti del Trono Classico della nuova stagione, insieme a Giorgia, la tronista presentata pochi giorni prima.

Trent’anni, responsabile commerciale in un’azienda, Giacomo si presenta come un ragazzo piuttosto distante dalle dinamiche dei social network. Un particolare non secondario per chi si prepara a entrare in uno dei programmi televisivi più seguiti e commentati anche online: il nuovo tronista, infatti, racconta di preferire la vita reale alla rappresentazione spesso costruita sui social, che considera meno interessante della quotidianità vissuta senza filtri.

A prima vista potrebbe apparire freddo e riservato, ma lui stesso chiarisce di avere semplicemente bisogno di tempo prima di aprirsi con le persone. Ama stare in compagnia, mentre alle serate in discoteca preferisce una cena con gli amici, accompagnata dalla musica e da un buon bicchiere di vino. Nel descrivere il proprio carattere non nasconde qualche difetto: si definisce molto permaloso e ammette di essere anche ipocondriaco.

Le passioni e il rapporto con la famiglia

Una parte importante della sua vita è stata occupata dallo sport: Giacomo infatti ha iniziato a giocare a tennis da bambino, riuscendo nel tempo a raggiungere il livello professionistico. Un percorso che si è però interrotto bruscamente a 18 anni, quando un infortunio lo ha costretto ad abbandonare l’attività agonistica.

Grande spazio anche per la famiglia nella sua vita e, in particolare, per il rapporto con la madre Simonetta. Il ragazzo non nasconde la forte emozione nel parlare di lei, ricordando anche un problema di salute che qualche anno fa gli ha fatto temere di poterla perdere. Un’esperienza che sembra aver rafforzato ulteriormente un legame già molto profondo.

Il nuovo tronista arriva a Uomini e Donne con alle spalle una storia particolarmente lunga: ammette di avere avuto una sola relazione davvero importante, durata dodici anni. Guardandosi indietro riconosce però di essersi dedicato completamente alla coppia, finendo per rinunciare a una parte delle esperienze tipiche della sua età, dalle amicizie ai viaggi.

Oggi vuole vivere l’amore in maniera differente: cerca una relazione matura, ma senza rinunciare alla propria vita e alle esperienze personali. È anche questo uno dei motivi che lo hanno spinto ad accettare il trono di Uomini e Donne: non perché ritenga impossibile conoscere qualcuno lontano dalle telecamere, ma perché considera il programma un’occasione per approfondire una conoscenza con calma, serietà e sincerità.

E per le corteggiatrici che arriveranno in studio non sembra esserci un identikit prestabilito, sostiene di non avere un prototipo di donna ideale. Nessun limite fissato in partenza, dunque: saranno il carattere, l’intesa e il percorso delle prossime settimane a stabilire chi riuscirà davvero a conquistarlo.