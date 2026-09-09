Pamela Anderson, il giallo le porta fortuna. Voto: 8
Pamela Anderson è ormai una presenza capace di sorprendere proprio perché non sembra più interessata a inseguire l’immagine bombshell che l’ha resa famosa. Anche a Venezia porta avanti quella nuova idea di eleganza più naturale e rilassata, ma sul red carpet dell’ottava serata sceglie di accendere decisamente i riflettori. Indossa un abito Carolina Herrera giallo intenso, lungo e scivolato, con scollatura off shoulder, maniche voluminose e un importante strascico. Il colore è impegnativo, quasi abbagliante, ma su di lei funziona: illumina l’incarnato e crea un bel contrasto con i capelli chiarissimi. Qualche piega sul satin si fa notare, ma nel complesso il look è elegante, solare e decisamente da red carpet.