Cecilia Rodriguez rompe il silenzio su Belen e Ignazio Moser

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sui gossip riguardo Belen e Ignazio Moser diffusi da Fabrizio Corona nelle ultime puntate del suo format Falsissimo.

Belen Rodriguez, Ignazio Moser e Cecilia: le parole di Corona

La sorella minore di Belen Rodriguez nelle scorse settimane era rimasta, suo malgrado, coinvolta in una bufera mediatica sollevata dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi infatti aveva realizzato una serie di puntate di Falsissimo dedicate a Belen e alla sua famiglia, affermando che la lite fra Cecilia Rodriguez e la showgirl argentina, confermata da entrambe diverso tempo fa, era stata causata da una vicenda molto grave.

Corona aveva quindi parlato di un tradimento di Ignazio Moser ai danni di Cecilia Rodriguez proprio con Belen e di una relazione clandestina fra i due durata per ben cinque anni. Corona aveva rivelato di aver ricevuto questa confidenza dalla stessa Belen che durante una serata gli aveva confidato di avere un flirt con il marito della sorella.

Poco dopo la puntata di Falsissimo erano arrivate le dichiarazioni di Belen Rodriguez che aveva promesso una battaglia legale contro Corona, smentendo quanto svelato. La showgirl argentina su Instagram aveva pubblicato parole di fuoco contro l’ex compagno, affermando di essere intervenuta per bloccare i profili social di Corona.

“Siamo stati noi, io e i miei avvocati – aveva detto -. Questo è solo l’inizio. Non avete idea. Non avrò pietà. Il gioco è finito, Fabrizio. Pagherai per il male che hai fatto a mille persone. Pagherai perché prima o poi il conto arriva”.

Cecilia e Ignazio invece avevano scelto di restare in silenzio, almeno sino ad oggi.

Cecilia Rodriguez su Instagram rompe il silenzio

Di fronte alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, Cecilia Rodriguez aveva scelto dunque di non replicare, continuando la sua vita come aveva sempre fatto. In queste ore però la modella e influencer ha risposto ad alcuni commenti su Instagram.

Sotto ad un post pubblicato sui social, con una carrellata di foto che raccontano una week end di sole e famiglia, sono apparsi numerosi commenti di utenti. In tanti si sono complimentati per la bellezza di Cecilia e della piccola Clara Isabel, la bimba nata dal legame con Ignazio Moser, ma soprattutto hanno affermato di vederla serena.

“Vederti serena con la famiglia Moser è la cosa più bella! Ora hai bisogno di questo”, ha scritto una follower. Cecilia ha quindi risposto: “Domanda: quando mi hai visto diciamo non serena? Su, su!”. Poco dopo la modella ha chiarito di stare bene, soprattutto perché nulla potrebbe turbare la sua felicità. “Non è accaduto nulla”, ha raccontato, lasciando intendere che quanto dichiarato da Corona non avrebbe in alcun modo turbato la serenità familiare.

Nei giorni scorsi Belen e Cecilia erano apparse insieme, impegnate in un servizio fotografico per sponsorizzare il loro brand. Le due sorelle erano apparse serene negli scatti pubblicati sui social, fra le coccole di Belen alla nipotina Clara Isabel e le pause sul set. Una serenità in netto contrasto con il racconto drammatico fatto da Corona che, va specificato ancora una volta, non ha mai condiviso prove che dimostrassero la verità delle sue parole.