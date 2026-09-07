Belen: “Chi ferisce invece di amare, alla fine si ritrova solo”. Lo sfogo su Instagram nel momento difficile

Su Instagram la showgirl ha deciso di dedicare un post a coloro che vivono circondati da rabbia e cattiveria

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Belen Rodriguez

Uno sfogo che vuole mettere un punto ai botta e risposta che si sono susseguiti in questi giorni tra social e non. Belen Rodriguez ha affidato a Instagram un lungo sfogo dedicato a chi vive circondato da rabbia e cattiveria: le speculazioni sulla sua vita privata, gli attacchi, tutto finisce nel messaggio, che, tra le righe, fa il riferimento anche a Fabrizio Corona.

La riflessione della showgirl viene espressa pochi giorni dopo l’aggressione subita da Corona a Milano mentre si trovava col figlio Carlos: una notte di paura che potrebbe aver portato Belen a pensare alle conseguenze delle azioni di chi pensa solo al proprio tornaconto personale, ferendo chi ha attorno.

Belen Rodriguez, lo sfogo su Instagram: le parole

“Sapete, si vive male portando dentro rabbia e cattiveria verso gli altri, prima o poi si sente il peso di questo, dentro”: inizia così il lungo sfogo di Belen Rodríguez, che ha affidato a Instagram una riflessione profonda e sentita, che sembra voler porre fine a un periodo complicato in cui si è vista spesso attaccata da ogni lato.

Di recente Fabrizio Corona ha dedicato proprio all’argentina – e ai presunti tradimenti ai danni della sorella Cecilia – le ultime puntate del suo format su YouTube, Falsissimo. Un’operazione che è parsa a molti una diffamazione eccessiva volta a screditare Belen in un momento in cui lei stessa ha ammesso le sue fragilità.

Nei giorni scorsi Rodriguez aveva fatto sapere, sempre tramite Instagram, di aver fatto chiudere i profili social dell’ex re dei paparazzi, minacciandolo di portarlo in tribunale. Ma dopo l’aggressione subita a Milano da Fabrizio Corona e dal figlio Carlos, i toni della showgirl si sono fatti più pacati, assumendo la forma di una riflessione dal sapore amaro.

“Chi non si prende cura di chi ha vicino, chi ferisce invece di amare, alla fine si ritrova solo con se stesso e con quello che ha seminato. (Magari con qualche spicchio in più in tasca, ma sono soldi sporchi che a poco serviranno)”, scrive Belen, che anche senza fare nomi lascia intendere di riferirsi all’ex.

La scelta di Belen Rodriguez

Belen ha posto, come ha già fatto in passato, l’attenzione sulla sua salute fisica e mentale. Ha parlato di un corpo che chiede il conto e che non fa sconti quando arriva il momento più duro. “Per questo le cose vanno sistemate finché siamo in tempo, finché possiamo ancora scegliere”, scrive. “Io la mia scelta l’ho fatta, quando ho toccato il fondo con la depressione e gli attacchi di panico, sono andata a curarmi, è stato un percorso lungo e doloroso, ma oggi raccolgo i risultati”.

Una scelta fatta in primis per se stessa, poi per i suoi figli, la sua ancora di salvezza in tante occasioni, e per la sua famiglia, che non l’ha mai lasciata sola nei momenti i difficoltà. “Perché volersi bene significa anche avere il coraggio di fermarsi e guardarsi dentro, prima che sia troppo tardi”, prosegue.

E alla fine, arriva il messaggio più importante: sotterrare l’ascia (almeno sui social): “Tutto questo, certo, se amiamo la vita e vogliamo restare in questo mondo meraviglioso abbracciandoci, basta guerre, ne abbiamo già tante di quelle serie“.