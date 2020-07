Chi è Marianella Laszlo, moglie di Gianrico Tedeschi

editato in: da

Fiorentina e classe 1942, Marianella Laszlo è la seconda moglie dell’attore Gianrico Tedeschi, venuto a mancare la sera del 27 luglio 2020 a 100 anni compiuti da qualche mese. La Laszlo, che ha passato gran parte della sua vita vicino a uno dei nomi più importanti del panorama teatrale italiano – un artista che ha lavorato con miti come Giorgio Strehler e Luca Ronconi – si è avvicinata al mondo della recitazione da giovanissima.

La passione per il teatro è scattata quando, appena 15enne, spinta da un professore di filosofia anche lui innamorato del palco, ha fatto parte del cast di una rappresentazione de l’Adelchi vestendo i panni della protagonista, la bellissima principessa longobarda Ermengarda.

Da quel momento, si sono aperte per lei le porte del successo e di una carriera che le ha permesso, nel corso degli anni, di diventare un punto di riferimento del teatro dialettale. Il suo percorso artistico l’ha vista lavorare anche in tv e prendere parte, sempre come attrice teatrale, alla rappresentazione teatrale de Le Nuvole di Aristofane.

Questo spettacolo, per il quale venne scritturata nel coro, fu per lei galeotto: proprio durante la tournée conobbe infatti Gianrico Tedeschi. Milanese, più anziano di lei di oltre 20 anni e con alle spalle la tragica esperienza della permanenza in un campo di prigionia per il fatto di essersi rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò – durante il periodo appena citato ha conosciuto Giovanni Guareschi, ‘papà’ letterario del personaggio di Don Camillo – è diventato suo marito e padre di sua figlia Sveva, anche lei attrice. Ricordiamo che Gianrico Tedeschi ai tempi era già genitore di Enrica, nata dalla relazione con la prima moglie Laura.

La Laszlo e il celebre consorte hanno lavorato assieme molte volte, dividendo il palco teatrale, simbolo incontrastato del loro amore, fino a pochi anni fa. Tornando a lei, quando si parla della sua carriera è il caso di citare pure la parentesi cinematografica e la presenza nel cast di due film.

L’ultimo di questi, Viva la Libertà, l’ha vista dividere il set con attori del calibro di Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Antonio Gerardi e Valeria Bruni Tedeschi. Nel cast della pellicola, uscita nel 2013 e diretta da Roberto Andò, figura anche Gianrico Tedeschi.