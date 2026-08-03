“Chiusa in casa per giorni, prendevo psicofarmaci”: Belen Rodriguez parla degli attacchi di panico su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è tornata a raccontarsi su Instagram con la consueta sincerità, parlando anche dei problemi vissuti nei mesi scorsi e degli attacchi di panico con cui, purtroppo, si è trovata spesso a fare i conti.

La rinascita di Belen Rodriguez: l’amore per Gaetano e la famiglia

Lo scorso maggio la showgirl argentina era finita al centro delle cronache a causa di un episodio che l’aveva vista protagonista. I suoi vicini di casa infatti avevano allertato le forze dell’ordine allarmati da urla provenienti dall’appartamento milanese della showgirl. I soccorsi erano intervenuti immediatamente per aiutare Belen Rodriguez, rimasta chiusa in bagno. Dopo il ricovero in ospedale, la conduttrice si era lasciata travolgere dall’affetto della sua famiglia.

Dalla sorella Cecilia Rodriguez a Stefano De Martino, passando per i genitori Veronica e Gustavo, sino al compagno Gaetano Fidanzati tutti sono accorsi al suo fianco per starle accanto. Grazie all’amore e al suo grande coraggio, Belen è tornata a sorridere, affrontando i suoi demoni.

Ospite dell’amica Patrizia Griffini, aveva iniziato un percorso fatto di rinascita, raccontando con delicatezza anche sui social dove nelle ultime settimane l’abbiamo vista finalmente serena.

Oggi la vediamo sorridere su Instagram, complice la vacanza con tutta la famiglia ad Albarella, ma il suo percorso per sconfiggere gli attacchi di panico non è ancora terminato.

Il racconto di Belen Rodriguez sugli attacchi di panico

Su Instagram, Belen Rodriguez ha voluto condividere la sua esperienza, spiegando quanto lo yoga e la respirazione siano state utili per affrontare i momenti più difficili. La conduttrice ha condiviso un video sul suo profilo social, scrivendo: “Volevo condividere con voi il mio miglioramento grazie allo Yoga contro gli attacchi di panico e di conseguenza depressione. Spero possa aiutare chi come me ha vissuto anni di grande difficoltà. Vi voglio un sacco di bene!”.

Ancora una volta Belen ha puntato i riflettori sull’importanza di prendersi cura di sè, senza trascurare la salute mentale. “Vi consiglio di fare yoga per gli attacchi di panico, mi è servito davvero tanto. Mi rilassa la mente, mi calma”, ha spiegato, parlando della pratica e di come sia stata utile nel suo caso.

Il video è un racconto sincero e senza filtri di un periodo difficile nella vita di Belen. “Sono stata male, prendevo gli psicofarmaci e mi venivano gli attacchi di panico – ha rivelato -. Erano forti, io non riuscivo ad alzarmi dal letto, ero immobilizzata, sono stata due mesi rinchiusa in casa con le tende chiuse. Mi dicevano respira, io ci provavo, ma non ci riuscivo e invece bisogna imparare a farlo in modo corretto”.

La Rodriguez ha rivelato di aver tratto grande beneficio dallo yoga: “Io vi invito e vi consiglio di praticare lo yoga, anche per chi soffre di attacchi di panico”, ha detto. Ancora oggi la respirazione rappresenta per Belen un modo per calmare la mente. “Se ho paura o se mi arrabbio, inspiro profondamente come ho imparato a fare con un maestro”, ha confidato la showgirl argentina.