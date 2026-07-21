Il vestito di jeans di Belen Rodriguez è il capo furbo da usare per tutta l’estate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Belen Rodriguez

Il capo furbo dell’estate è quello indossato da Belen Rodriguez che, ancora una volta, ci dà lezioni di stile (e di vita). La showgirl argentina su Instagram sta raccontando la sua rinascita, caratterizzata dall’amore per il nuovo compagno Gaetano Fidanzati e costellata da look estivi stupendi, come il vestito di jeans appena condiviso con i suoi follower.

Belen Rodriguez splendida su Instagram con il vestito di jeans

Dopo un periodo difficile, segnato dal crollo emotivo di fine maggio e dal ricovero in ospedale, Belen Rodriguez è tornata a sorridere ed è più bella che mai. La showgirl argentina ha ritrovato la serenità perduta grazie ai suoi affetti: da Stefano De Martino, l’ex marito che ha lasciato tutto per correrle accanto, alla sorella Cecilia Rodriguez – con cui il rapporto si è rafforzato dopo la nascita della piccola Clara Isabel – fino al fratello Jeremias e ai genitori Veronica e Gustavo.

Fra le persone che sono rimaste al suo fianco c’è senza dubbio Gaetano Fidanzati, personal trainer dei vip che è entrato nella vita di Belen in punta di piedi e ha conquistato il suo cuore. Dopo aver vissuto lontano dai riflettori la relazione, la showgirl argentina ha deciso di uscire allo scoperto con il fidanzato, pubblicando alcuni scatti che li ritraggono insieme.

Su Instagram la vediamo mentre si gode una giornata a Milano, fra corse in moto, pranzi a base di pesce e ovviamente look favolosi. “Mangia, prega, ama”, ha scritto la showgirl argentina, raccontando un pezzo della sua estate. Quello che ci piace di Belen è che la showgirl, soprattutto d’estate, ama la praticità, senza rinunciare a un tocco di romanticismo. E così negli scatti social la vediamo sfoggiare un favoloso abito di jeans. Un capo sbarazzino e versatile, perfetto sia per andare in moto con Gaetano Fidanzati che per partecipare ad un aperitivo chic.

Un vestito perfetto per affrontare la calda estate senza rinunciare al tocco glam, da abbinare a ciabattine comode e occhiali da sole. D’altronde Belen, da vera appassionata di moda, lo sa bene: il denim è una scelta sicura quando non sai cosa mettere.

Funziona in ogni occasione e non richiede particolari sforzi: basta indossarlo, aggiungendo gli accessori perfetti. Il modello di vestito di jeans scelto da Belen Rodriguez è perfetto da usare in ogni occasione: da mattina a sera, in città o al mare. La linea è fluida, con il punto vita segnato leggermente per evidenziare la silhouette in modo armonioso. La gonna leggermente ampia inoltre aggiunge movimento, rendendo questo capo ancora più accattivante.

Giocare con gli accessori in questo caso è d’obbligo. L’abito in denim funziona con espadrillas e sandali durante il giorno (Belen Rodriguez docet), ma è perfetto anche la sera con tacchi alti e sandali per un look più curato. La forza di questo capo sta proprio nella sua praticità: riesce ad adattarsi con facilità a vari stili, anche grazie ai tantissimi modelli fra cui è possibile scegliere in base ai gusti e alle occasioni.

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