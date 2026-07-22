“Sono tornata ad amarmi”, Belen Rodriguez di nuovo felice grazie al fidanzato e alla famiglia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

“Sono tornata ad amarmi”, Belen Rodriguez è di nuovo felice e non ha paura di nasconderlo, anzi, ha voglia di gridarlo al mondo, dimostrando come sia possibile cadere e rialzarsi sempre, grazie all’amore di chi abbiamo intorno.

Belen Rodriguez di nuovo felice su Instagram

La showgirl argentina è reduce da un periodo particolarmente difficile. Un momento buio della sua vita che Belen Rodriguez non ha mai avuto paura di raccontare, segnato dagli attacchi di panico e dal crollo emotivo di fine maggio.

Dopo il ricovero in ospedale, la famiglia e gli amici più cari si sono stretti intorno a lei. Stefano De Martino, papà del primogenito Santiago ed ex marito, è corso a Milano per starle accanto, mentre la sorella Cecilia Rodriguez non l’ha lasciata sola neppure per un secondo.

Non solo la famiglia Rodriguez, anche il nuovo compagno Gaetano Fidanzati ha svolto un ruolo chiave nella rinascita di Belen, regalandole il sorriso. Il risultato? Su Instagram, la showgirl argentina sfoggia una luce nuova. Un viso rilassato e occhi brillanti che raccontano un periodo sereno della sua esistenza dopo tanto dolore.

Solo qualche giorno fa Belen aveva pubblicato le foto che raccontavano la sua vacanza con il fidanzato in Grecia, poi il soggiorno sull’isola di Albarella insieme a tutta la famiglia al completo. Uno degli ultimi post la ritrae senza trucco, nel backstage di Tu Sì Que Vales, fra lacrime e sorrisi di felicità.

L’autenticità d’altronde è sempre stato uno dei punti di forza di Belen Rodriguez che non ha mai avuto paura di mostrare le sue fragilità e di parlare con sincerità ai suoi follower. Non a caso spesso risponde ai commenti sotto i suoi post e anche questa volta, di fronte ai complimenti di chi notava la sua “nuova luce”, ha voluto dire la sua.

“Mi prendo cura di me di nuovo”, ha svelato a chi le chiedeva quale fosse il suo segreto. Poi ha smentito eventuali ritocchini, affermando che la radiosità della sua espressione sarebbe tutta frutto dell’amore che la circonda.

“Sono solo tornata ad amarmi, davvero, mi alleno, mangio sano e sono circondata da amore, questo è il miglior ritocco al viso mai fatto prima!”, ha scritto su Instagram.

L’amore di Belen Rodriguez per Gaetano Fidanzati

L’amore a cui Belen fa riferimento è quello della famiglia, ma soprattutto di Gaetano Fidanzati. Solo qualche giorno fa showgirl argentina aveva replicato a chi commentava i suoi post con il compagno, criticandola.

“Sono felice per te, ma bisogna imparare a essere felici anche da soli. Bisogna sapersi bastare per stare bene anche con gli altri”, aveva scritto un follower e la Rodriguez aveva prontamente risposto: “Sono stata 2 anni e mezzo sola. Ho imparato, credici”.

Personal trainer e sportivo, Gaetano Fidanzati sarebbe entrato in punta di piedi nella vita della showgirl argentina, conquistandola a poco a poco. A farli conoscere sarebbe stato Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia Rodriguez, che da tempo si allenava nella palestra di Fidanzati.