Belen Rodriguez, il lungo sfogo social e l’annuncio del ritorno in tv: “Non vedo l’ora”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé per un lungo messaggio condiviso nelle sue storie Instagram che ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower. Parole intense, amare e allo stesso tempo riconoscenti, con cui la showgirl sembra voler fare un bilancio delle persone che le sono state realmente accanto nei momenti più complicati.

La showgirl non fa nomi e non indica un destinatario preciso, ma il senso del suo sfogo appare molto chiaro: quando la vita diventa difficile, sono i fatti a dimostrare il valore di un rapporto, non le promesse.Poi l’annuncio dell’imminente ritorno in tv che la riempie di gioia.

Belen Rodriguez, il lungo messaggio tra sconforto e gratitudine

Belen Rodriguez ha scelto ancora una volta i social, e in particolar modo le sue storie Instagram, per condividere una lunga riflessione sul valore delle persone che decidono di restare anche nei momenti più difficili. Nel messaggio si legge infatti: “La mia stima si affievolisce davanti a chi non ha il coraggio di restare quando conta davvero”.

Una presa di posizione decisa, che sembra raccontare una consapevolezza maturata attraverso esperienze personali e probabilmente anche attraverso alcune delusioni. Per Belen le parole, da sole, non bastano più: “Le parole gonfiate le porta via il vento. Chi ha coraggio non promette, resta”. Ed è proprio il verbo “restare” a diventare il cuore dell’intero messaggio. La showgirl descrive infatti una vicinanza che non significa necessariamente risolvere i problemi dell’altro o trovare sempre le parole giuste, ma avere il coraggio di condividere anche il dolore, senza scappare quando tutto diventa più pesante.

“Non consola, si siede nel fango con te finché non trovi la forza di rialzarti”, aggiunge, sottolineando come per lei la vera presenza si riconosca soprattutto nelle situazioni più difficili. La Rodriguez parla anche di libertà, spiegando che essere liberi non significa fuggire davanti alla sofferenza altrui, ma scegliere consapevolmente di rimanere senza lasciarsene travolgere, con la lucidità di chi prova a costruire qualcosa e non pensa esclusivamente a se stesso.

Poi il tono cambia e dalla delusione si passa alla gratitudine: la showgirl dedica infatti la parte finale del suo pensiero alle persone che, invece, hanno scelto di non andarsene. “E a voi, che siete rimasti, che non avete avuto bisogno di grandi gesti per farmi sentire che c’eravate, dico grazie”, scrive. Un ringraziamento rivolto a chi è stato presenza concreta e non soltanto parole, a chi ha continuato a esserci proprio quando, come ammette lei stessa, sarebbe stato più semplice andare via “Il vostro esserci, nei momenti in cui il dolore pesava di più, vale più di ogni promessa mai fatta”.

Belen Rodriguez pronta a tornare in tv: l’annuncio social

Se sul fronte privato Belen Rodriguez continua a essere una delle protagoniste indiscusse del gossip, anche la sua carriera televisiva è pronta a regalarle nuove soddisfazioni. La showgirl argentina ha infatti condiviso nelle sue storie Instagram una notizia che la rende particolarmente felice: tra poche settimane tornerà su Canale 5 con Tu sì que vales, dove farà parte del cast fisso nel ruolo di giudice dello spazio dedicato al lip sync.

Un ritorno a Mediaset che arriva dopo la mancata conduzione de L’Isola dei Famosi e che segna un nuovo capitolo professionale per Belen, pronta a ritrovare il pubblico della prima serata. La diretta interessata non ha nascosto l’entusiasmo e, rilanciando la notizia sui social, ha commentato: “Non vedo l’ora, sono troppo felice! Ci vediamo su Canale 5 tra qualche settimana!”. Un messaggio decisamente più leggero rispetto alle riflessioni personali affidate poco prima alle sue Stories e che mostra una Belen desiderosa di concentrarsi anche sul lavoro e sui progetti che la attendono.

Ma gli impegni televisivi non finiranno qui: nei prossimi mesi la showgirl tornerà infatti anche alla conduzione su Discovery con Only Fun, programma che la vedrà nuovamente affiancata dai PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino. Secondo quanto riportato nel contenuto condiviso dalla stessa Belen, le registrazioni sarebbero previste per la fine del 2026, mentre la messa in onda dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2027.