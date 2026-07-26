IPA Belen

Finalmente “libera e felice”. Gli ultimi anni non sono stati certo facili per Belen Rodriguez, ma qualcosa è cambiato; nelle foto in vacanza ad Albarella, il suo luogo del cuore dell’estate, un rifugio a lei tanto caro, si è mostrata a cavallo, immersa nella pace delle prime luci dell’alba, quando tutto è senza filtri. Dopo anni turbolenti e di amori finiti sotto i riflettori, la conduttrice sembra aver finalmente ritrovato il suo equilibrio.

Belen Rodriguez, le foto a cavallo all’alba

Nelle foto, condivise da Belen Rodriguez stessa su Instagram, la ritroviamo in sella, con un’espressione rilassata, libera di non dover fingere. “Fall in love”, ha scritto a corredo: erano le cinque del mattino, un momento magico vissuto al fianco delle persone che ama, a contatto con la natura.

Il post ha subito scatenato numerosi commenti e reazioni. Tra i commenti più belli, spicca quello di Antonella Clerici, che non ha resistito e le ha scritto parole di grande affetto: “Che bello vederti così libera e felice“, ed è esattamente questo che traspare dagli scatti. E poi, immancabile, il messaggio del suo attuale compagno, Gaetano Fidanzati, che ha commentato con una sfilza di emoji; con lui sembra aver ritrovato un equilibrio.

La stessa Belen ha interagito nei commenti, rispondendo a chi le chiedeva come stesse trascorrendo la domenica. Ha raccontato di godersi quei giorni insieme alla sua famiglia, svelando anche un simpatico retroscena: essendosi alzata alle cinque, si era poi concessa un’oretta di pisolino per recuperare le energie.

Albarella, l’isola del cuore

Che Belen adori quest’angolo di paradiso non è certo una novità. L’isola è ormai una tappa fissa delle sue estati, il posto dove staccare la spina lontano dal caos e ricaricare le batterie. E in questi giorni si sta davvero godendo ogni istante, dividendosi tra relax e attività di ogni tipo.

Nei post condivisi nei giorni scorsi, infatti, l’abbiamo vista trasformarsi in una vera sportiva a tutto tondo. Prima con la racchetta da tennis in mano, poi alle prese con il golf.

Non sono mancati nemmeno i momenti di puro divertimento. La conduttrice si è concessa una serata all’insegna del buon cibo, per poi lanciarsi scatenata in pista a ballare fino a tarda notte, sulle note dei dj che animavano l’evento. Una vacanza in piena regola per lei, arrivata dopo mesi turbolenti e in cui il suo nome è finito al centro delle cronache.

C’è però un motivo ancora più profondo che lega Belen a questa terra, perché Albarella custodisce uno dei ricordi più dolci della sua vita. Fu proprio qui, cinque anni fa, che la showgirl scelse di rifugiarsi in attesa della nascita della sua secondogenita, Luna Marì, avuta con l’ex Antonino Spinalbese. E fu sempre su quest’isola che la piccola trascorse i primissimi giorni di vita, dopo aver lasciato l’ospedale.

E se l’estate è all’insegna del relax, l’autunno si preannuncia ricco di novità. Perché dopo un periodo lontana dai riflettori, per Belen è arrivato il momento di rimettersi in gioco, e lo farà tornando a casa. Lo scorso giugno, infatti, ha registrato le puntate di Tu Sì Que Vales, il fortunato show del sabato sera di Canale 5, dove ricoprirà un ruolo inedito.