Ciro Immobile dice addio al calcio, la reazione commossa della moglie Jessica

IPA Ciro Immobile e Jessica Melena

“Il mondo ha visto i tuoi gol, io ho visto tutto quello che c’era prima, il mondo ha conosciuto Ciro Immobile, io ho avuto il privilegio di conoscere semplicemente Ciro”, sono queste le parole di Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, condivise nel suo video sui social, un messaggio pieno di emozione dopo l’annuncio dell’addio al calcio giocato dell’ex capitano della Lazio, arrivato sui canali del Paris FC.

Ciro Immobile, l’addio al calcio giocato

Nel messaggio, Ciro Immobile non ha nascosto la difficoltà del momento, ammettendo di trovarsi di fronte a una scelta tutt’altro che semplice. “Amo questo lavoro, lo amo con tutto me stesso, ma ho bisogno di essere anche onesto con me stesso”, ha confidato l’attaccante. “Non è stata una decisione facile ma è arrivato il momento di passare il tempo con la mia famiglia. Non siate tristi per me, ora inizia una nuova avventura”.

Ha detto addio così al calcio giocato, con un saluto sereno e nessuna tristezza negli occhi, perché quella che lo attende è semplicemente una nuova avventura. Anche perché, guardandosi alle spalle, Immobile ha ben poco di cui rammaricarsi. Il suo nome resterà legato a doppio filo a quello della Lazio, la squadra con cui ha scritto pagine indelebili; ha indossato la maglia biancoceleste per diverse stagioni.

Prima di approdare a Roma, aveva già dimostrato il proprio talento con altre maglie ma, soprattutto, Immobile porta con sé il ricordo più bello per un calciatore italiano: quello del trionfo con la Nazionale, di cui è stato protagonista nella cavalcata che portò gli azzurri sul tetto d’Europa nel 2021.

La dedica commossa di Jessica Melena

Se sul campo Immobile ha sempre potuto contare sul sostegno dei tifosi, fuori dal terreno di gioco il suo punto fermo è sempre stata lei, Jessica Melena. E non poteva certo mancare, in un giorno così importante, il pensiero della persona che gli è stata accanto in ogni tappa di questo lungo cammino. Sui social, ha voluto celebrare il momento con un tenero collage di immagini e video, ripercorrendo gli anni trascorsi insieme al fianco del marito. Dell’uomo, ancor prima che del calciatore.

“E poi arriva quel giorno che sembrava così lontano. Il giorno in cui gli scarpini si fermano, il giorno in cui finisce una partita durata una vita intera, e io oggi faccio fatica a trovare le parole, perché dentro questa tua carriera non c’è stata solo la tua storia, c’è stata anche la nostra“.

Immobile e la moglie si sono conosciuti diverso tempo fa: “Tu eri a Pescara, avevi un sogno enorme negli occhi. Io mi sono innamorata di te, mentre quel sogno stava appena iniziando a prendere forma. Poi la vita ha iniziato a correre: Pescara, Genova, Torino, Dortmund, Siviglia, Roma, Istanbul, Bologna e infine Parigi. Dietro ogni città c’è una parte di noi, una casa che abbiamo chiamato casa, una valigia preparata, una porta chiusa e un’altra aperta. Un addio è un nuovo inizio, una paura e un sogno. Ti ho visto indossare tante maglie, ma sotto una di quelle maglie ho sempre conosciuto lo stesso ragazzo, quello che non si accontentava mai”. La reazione di Ciro? “Il nostro viaggio. Sei unica”.