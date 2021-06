Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile che sognava di fare la criminologa

editato in: da

Euro 2020, lo spettacolo delle wags: il tifo delle mogli degli Azzurri

Lunghi capelli castani e grandi occhi scuri: Jessica Melena è la moglie di Ciro Immobile, attaccante della Nazionale Italiana e della Lazio che al momento è impegnato in campo con gli Europei di calcio.

Classe 1990, Jessica Melena è nata il 17 luglio a Bucchianico, in provincia di Chieti e – dopo aver preso il diploma – si è trasferita a L’Aquila per studiare nella facoltà di Scienza delle Investigazioni con il sogno di diventare una criminologa. Poi, però, ha abbandonato la carriera universitaria per seguire il suo amore.

Nel suo passato c’è la partecipazione a diversi concorsi di bellezza, compresa la vittoria della corona a Miss Mediterraneo. Inoltre nel 2017 ha preso parte a Le Capitane un docu-reality dedicato alle mogli dei calciatori.

Le nozze, infatti, con Ciro Immobile sono datate 2014 quando il 23 maggio si sono detti sì presso il Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico, e dal loro amore sono nati tre figli: Michela nel 2013, Giorgia nel 2015 e Mattia nato nel 2019.

Insieme formano una coppia bellissima e molto affiatata, come emerge anche dalle rispettive dediche che si fanno tramite social. Tra le ultime il messaggio che Jessica ha voluto dedicare a Ciro Immobile in occasione della prima partita della Nazionale agli Europei, quando in un post ha scritto: “Gol e assist. Grande amore mio Ciro Immobile e che emozione tornare qui”. Ma nel corso del tempo non sono mancate dediche speciali da parte di entrambi, da cui emerge il grande amore che li unisce.

In coppia erano anche stati ospiti della trasmissione C’è Posta per te di Maria De Filippi, nella puntata andata in onda a febbraio. In quell’occasione avevano fatto una sorpresa a Elena, che si è presa cura della sua famiglia dopo la scomparsa prematura del marito Fabrizio, grande fan della Lazio e di Ciro Immobile. E nella trasmissione hanno regalato ai telespettatori momenti molto emozionanti.

Jessica Melena è bellissima e molto legata alla sua famiglia, aspetto che emerge anche solo leggendo la biografia su Instagram, social dove è seguitissima: basti pensare che ha oltre 957 mila follower. Qui pubblica tantissime immagini legate alla sua famiglia, ma anche scatti più professionali.

E in questi giorni, invece, spazio al tifo per la nazionale azzurra impegnata con le partite degli Europei.