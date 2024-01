Nel corso della puntata di Verissimo del 13 gennaio 2023 è andata in onda l’intervista di Justine Mattera, dove ha parlato della sorella minore, Jessica, che sin da bambina ha lottato contro la malattia, il linfoma di Hodgkin. Originaria di New York, a Jessica è stato diagnosticato il linfoma a 11 anni, guarendo in seguito.

Chi è Jessica Mattera, la sorella minore di Justine

Jessica Mattera è la sorella minore di Justine, showgirl che in Italia ha raggiunto la popolarità durante gli anni ’90. La storia di Jessica è stata spesso raccontata da Justine: a 11 anni, dopo la diagnosi del Linfoma di Hodgkin, si è sottoposta a innumerevoli terapie, che purtroppo, con il tempo, le hanno lasciato diversi strascichi. Nel 2021, si è sottoposta a un intervento a seguito dei problemi al cuore causati dalle terapie. Due anni dopo, nel 2023, è stata operata al cuore per un trapianto, come raccontato da Justine sui social.

Jessica Mattera, originaria di New York, ha intrapreso la carriera di personal trainer e insegnante di fitness. Oggi vive in North Carolina, vicina alla famiglia, ed è stata anche bagnina della American Red Cross, oltre che istruttrice di acquagym e operatrice di piscina. Ben poco, per il resto, si sa della sua vita privata: ha due figli (di cui solo di uno si conosce il nome, ovvero Derek), e ha perso il marito in un incidente stradale. Su di lei, in occasione di un’intervista a Vanity Fair, Justine ha detto: “È la persona più forte che conosca”. Una vera e propria roccia.

La malattia di Jessica Mattera raccontata da Justine a Verissimo

Dopo essersi sottoposta al trapianto di cuore, Justine Mattera non ha mai lasciato sola nemmeno per un momento la sorella Jessica. A Verissimo, ospite da Silvia Toffanin nella puntata del 13 gennaio 2024, ha parlato della malattia e della lotta, così come del momento in cui si sono allontanate, per poi riavvicinarsi. “Jessica ha avuto un infarto il 6 novembre, all’inizio pensavano di poter recuperare il suo cuore, ma c’è stato poi un episodio in cui è quasi morta, era arrivato persino il prete per l’estrema unzione”.

Tutto è iniziato quando a Jessica è stato diagnosticato il Linfoma di Hodgkin. “È guarita, ma era il 1984 e le cure allora era pesanti”. Ad averne risentito è stato il cuore, ha raccontato la Mattera. Le sorelle sono sempre state legate, ma, qualche mese prima dell’infarto di Jessica, si erano allontanate. “A giugno avevamo avuto una discussione, lei mi aveva detto che non mi voleva più nella sua vita”. Poi, la chiamata disperata, la corsa contro il tempo. Il timore di perderla. La forza di ritrovarsi.

Dopo il malore, Justine ha implorato Jessica di avere una seconda possibilità, ha chiesto scusa, ha ammesso di aver sbagliato. Alla fine, dopo essersi stabilizzata, si è sottoposta al trapianto di cuore, intervento che ha superato. “Quando sono tornata di nuovo negli Stati Uniti, lei mi ha detto: ‘Ti ho sentita. Ho sentito la tua voce e ho avuto la forza di andare verso la tua voce’. Mi hai salvata’”, ha raccontato Justine a Verissimo.