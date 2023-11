Justine Mattera ha raccontato il doloroso calvario della sorella, ricoverata in ospedale in attesa di un trapianto di cuore dopo aver quasi perso la vita

Fonte: IPA Justine Mattera, paura per la sorella Jessica con gravi problemi al cuore

Justine Mattera ha deciso di raccontare una delle pagine più dolorose della sua vita e in particolare di questo ultimo periodo. Qualche scatto da far venire un nodo alla gola, poi le parole per quella amata sorella che sta affrontando un grave problema di salute, arrivando a un passo dalla morte. Per la famiglia della showgirl americana è un momento difficile, al punto che la Mattera si è vista costretta a lanciare una raccolta fondi: tutto per salvare la vita della sorella Jessica.

Justine Mattera, la sorella in ospedale per un arresto cardiaco

Aveva già invitato amici e fan a pregare per la sorella Jessica qualche giorno fa, ma non era chiaro quanto fosse grave la situazione. Justine Mattera ha raccontato in un lungo e doloroso post su Instagram quanto accaduto poco più di due settimane fa: la sorella ha avuto un arresto cardiaco e da allora è in ospedale, mentre riceve le cure costanti dei medici. La situazione è migliorata per fortuna, ma non è poca la preoccupazione della showgirl e della famiglia che vive negli Stati Uniti d’America in Carolina del Nord.

“Cosa vuol dire Thanksgiving for me? [si riferisce al Giorno del Ringraziamento, ndr]. La possibilità di vedere mia sorella fare i primi passi dopo il arresto cardiaco di 18 giorni fa – si legge nel post a corredo di alcune drammatiche foto -. Ieri sera ho dormito in ospedale con lei ed è stato angosciante. Avevano appena fatto una tracheotomia dopo di essere stata intubata da una settimana. Giovedì scorsa avevano detto che non ce l’avrebbe fatta e pure un prete era arrivato a darle l’estrema unzione. Ci mancano ancora molti passi prima del trapianto del cuore ma io sono ottimista e grata ai medici bravissimi che la stanno curando”.

Justine Mattera chiede aiuto per le cure della sorella Jessica

Non è una situazione semplice, come del resto non è mai stata la vita della ragazza. “Mia sorella non ha avuto una vita facile. A 11 anni è stata diagnosticata con il linfoma di Hodgkin – prosegue il post della Mattera -. Come cura hanno usato la radioterapia. Erano gli anni ’80 e i raggi erano molto più forti. Questi raggi hanno bruciato sia il cuore che i polmoni di Jessica e di conseguenza sono entrambi molto danneggiati. Ecco un po’ il perché dell’arresto cardiaco. I costi delle cure sono altissimi negli Stati Uniti anche per chi ha l’assicurazione”.

Alla preoccupazione per delle condizioni di salute al limite, che hanno portato la sorella quasi a perdere la vita, si aggiunge quella economica. Curarsi negli Stati Uniti è quasi un privilegio e anche il più semplice ricovero in ospedale ha dei costi elevatissimi, che non tutti possono permettersi. Nel caso di Jessica le cure sono tutt’altro che semplici, specialmente in vista del trapianto di cuore a cui dovrebbe sottoporti.

È per tale ragione che Justine Mattera ha deciso di esporsi e di mostrare con quelle crude e dolorose immagini da un letto d’ospedale la situazione di Jessica. Un modo per sensibilizzare amici o anche semplici fan, per chiedere un aiuto concreto per consentire alla famiglia di sostenere delle spese a dir poco proibitive. Tutto per salvare la vita della sorella che ama.